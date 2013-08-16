Ürün denetimlerinde yüzde 25 artış

ANKARA





Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, geçen yıl denetlenen toplam ürün parti sayısının yüzde 25 artarak 250 bin 112'ye ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl 272 ürün partisinin piyasaya arzının yasaklandığını, bu ürünlerin piyasadan toplatıldığını veya imha edildiğini belirten Çağlayan, bu ürünler arasında deterjan, oyuncaklar, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler, kişisel koruyucu donanımlar, gıda maddeleri, basınçlı ve elektrikli ekipmanlar bulunduğunu ifade etti.

Bakan Çağlayan, 2. Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, geçen yıla ilişkin denetim sonuçlarını açıkladı.

Denetim rakamlarında geçen yıl çok ciddi artışlar sağlandığını belirten Çağlayan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da üzerinde önemli durduğu bu konuda etkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Geçen yıl oyuncaklardan gıda ürünlerine, elektronik eşyalardan tıbbi cihazlara, çocuk bakım ürünlerinden yapı malzemelerine kadar piyasada yer alan ürün gruplarının tamamına yakınında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildiğini anlatan Çağlayan, denetim sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“2012’de denetlenen toplam ürün parti sayısı 250 bin 112 oldu. Bu geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde son derece önemli bir rakam. Denetimlerde 2011 yılına göre 2012 yılında yüzde 25’lik bir artıştan söz ediyoruz.

2013 yılı ilk altı ayı için ise denetlenen toplam ürün-parti sayısı 136 bin 893 oldu. 2012 yılının ilk altı ayında ise bu sayı 25 bin 542’ydi. Yani 2013’ün ilk 6 ayında da 2012 yılının ilk altı ayının neredeyse 5 katından fazla bir denetim yapıldığını paylaşmak istiyorum.”

Toplam denetlenen ürün sayısındaki artışa paralel olarak denetimler sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen ürün sayılarında da artış olduğunu ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu:

“2012 yılında 272 ürün partisinin piyasaya arzı yasaklandı, bu ürünler piyasadan toplatıldı veya imha edildi. Bu ürünler arasında deterjan, oyuncaklar, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler, kişisel koruyucu donanımlar, gıda maddeleri, basınçlı ve elektrikli ekipmanlar var. 2013 yılının ilk yarısında ise 133 ürün partisinde benzer önlemler uygulandı.”

Çağlayan, piyasada denetlenen ithal ürün parti sayısında da bir önceki seneye göre artış görüldüğünü söyledi.

“Ucuz etin yahnisi yavan olur”

Piyasada yer alan ithal ürünlere ilişkin ürün partisi bazında veri sağlayabilen kuruluşların bilgileri incelendiğinde 2012 yılında denetlenen ithal ürün partisinin 2011 yılına göre yüzde 13 artarak 17 bin 545 olduğunu bildiren Çağlayan, şunları kaydetti:

“Hükümet olarak sağlıksız ve güvensiz ithal ürünlerin hem yerli üreticiye hem de tüketicimize zarar vermesini kesinlikle kabul edemeyiz. Biz kamusal görevimizi yaparken vatandaşımıza, tüketicimize çok önemli görevler düşüyor.

Tüketicilerimize sesleniyorum, evet haklısınız, herşeyin ucuzunu almak istiyorsunuz ama bizde güzel bir söz var: ‘Ucuz etin yahnisi yavan olur’ diye. Bakıyorsunuz, piyasada çoğu uzak-doğu kökenli son derece düşük kaliteli, sağlık ve güvenlik kriterleri zayıf mal var. Fiyatına bakıyorsunuz piyasadaki benzerinin yarısına, üçte birine satılıyor. Bir malı sırf daha ucuz diye tercih etmeyin. Sağlık ve güvenlik açısından standartları karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Biz Bakanlık olarak denetimleri artırarak devam ettiriyoruz ancak bu bilincin topluma yayılması gerekiyor.”

İthal ürün denetimi

Bakan Çağlayan, 2013 yılı ilk yarısında ithal ürünlere yönelik denetimlerin 2012 yılının ilk yarısına kıyasla yaklaşık 3 kat artarak 22 bin 8’e ulaştığını bildirdi. Bu alanda veri sağlayan kuruluşlarca denetlenen tüm ürünler içerisinde ithal ürünlerin payının yüzde 43 olduğuna değinen Çağlayan, “Bu artış oranları, yerli üreticilerimizin ithal ürünler karşısında yaşadığı muhtemel bir haksız rekabetin önüne geçilebilmesi adına sevindirici” dedi.