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Üreticiye 'süper' teşvikler yolda

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 17 ilde sebze ve meyve ti̇caretinde lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik teşvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasında değişen teşvik kapsamında yatırımların yüzde 75'i̇ karşılanacak" dedi.

Üreticiye 'süper' teşvikler yolda

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 17 ilde sebze ve meyve ti̇caretinde lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik teşvik vereceklerini bildirerek "250 bin-2 milyon lira arasında değişen teşvik kapsamında yatırımların yüzde 75'i̇ karşılanacak" dedi.

05 Mart 2017 Pazar 15:01
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Üreticiye 'süper' teşvikler yolda

ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon hedeflerine ulaşılamamasının en önemli sebebinin gıda fiyatları olduğuna dikkati çekmesi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ürünlerin tarla ve pazar fiyatları arasındaki makasın daralması için harekete geçti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sebze ve meyve ticaretinde lojisti̇k altyapının geliştirilmesi ve lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler alacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda söz konusu piyasadaki aracı sayısının azaltılmasına yönelik pilot uygulamanın başlatıldığını belirten Tüfenkci, uygulamada tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm yollarının da geliştirildiğini vurguladı.

Lojistik yatırımların hızlandırılması yönünde önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Tüfenkci, bu çerçevede soğutma üniteleri, soğuk hava depoları, kurutma, temi̇zleme, ayıklama, paketleme üniteleri ve bunlara ilişkin makine ve ekipman alımlarına teşvik uygulanabileceğini aktardı. Tüfenkci, "Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Isparta, İzmi̇r, Karaman, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Samsun olmak üzere 17 ildeki yatırımların teşvik kapsamına alınmasını planlıyoruz. Ayrıca, 250 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen teşvikler kapsamında, yatırımların azami yüzde 75'i karşılanacak." diye konuştu.

Tüfenkci, teşviklerin bunlarla sınırlı kalmadığını anlatarak, "Üreti̇ci̇ örgütleri̇ne i̇lave teşvikler de vereceğiz. Altyapı desteğine ek olarak uygun ve yeterli̇ personel istihdamına yönelik teşviklerle de üreticilerimizin yanında yer alacağız." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Tüfenkci, sebze meyvede zayi̇at oranının yüzde 10'a düşürülmesiyle ekonomiye 15 mi̇lyar lira kazandırılabileceğine işaret etti.

"Lisanslı depo kapasitemiz genişlemeye devam ediyor"

Tarım ürünlerinin modern alanlarla saklanabilmesine imkan tanıyan lisanslı depoculuğa ilişkin de açıklamalarda bulunan Tüfenkci, "Şu an itibarıyla 42 kuruluş i̇zni̇ veri̇len li̇sanslı depo i̇şletmesi̇, 18 faali̇yet i̇zni̇ veri̇len li̇sanslı depo işletmesi̇, 9 da yetki̇lendi̇ri̇len ti̇caret borsası bulunuyor. Hububatta 808 bin ton, pamukta 15 bin ton ve zeytinde 5 bin ton olmak üzere 828 bin tonluk lisanslı depo kapasitesine sahibiz. 2016 yılı i̇çeri̇si̇nde bi̇r önceki̇ yıla göre faaliyetteki̇ li̇sanslı depo i̇şletmesi̇ sayısında yüzde 88'li̇k, li̇sanslı depo kapasitesi̇nde i̇se yüzde 85'lik bi̇r artış sağlanmıştır. 2017 yılında li̇sanslı depo kapasi̇temi̇zi̇ yüzde 100 oranında artıracağız." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanıSebze Meyve
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