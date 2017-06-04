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Üreticiye 2 ayda 185 bin besilik hayvan dağıtılacak

Et ve Süt Kurumunca getirilen hayvanların üreticilere dağıtımı sürüyor.

Üreticiye 2 ayda 185 bin besilik hayvan dağıtılacak

Et ve Süt Kurumunca getirilen hayvanların üreticilere dağıtımı sürüyor.

04 Haziran 2017 Pazar 17:38
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Üreticiye 2 ayda 185 bin besilik hayvan dağıtılacak

Besilik büyükbaş hayvan talebini karşılamak için başlatılan ithalat kapsamında Et ve Süt Kurumunca getirilen hayvanların üreticilere dağıtımı sürüyor.

Sektörün talebini karşılamak için başlatılan ithalat kapsamında Et ve Süt Kurumu tarafından getirilen büyükbaş besilik sığırların dağıtımı sürerken, üreticilerin hayvanların ırk özellikleri ve uygun fiyatından memnun oldukları bildirildi.

Program kapsamında Mersin Uluslararası Limanına bir gemiyle Güney Amerika'dan getirilen 25 bin besilik hayvanın üreticilere teslimatına başlandı. Limana getirilen hayvanları inceleyen ve üreticilerin taleplerini dinleyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sami Cüceloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Besicilerden alınan ilk 6 aylık talep doğrultusunda yurt dışından getirilen, Güney Amerika ve Avrupa menşeli besilik sığırların çeşitli limanlarda üreticiye teslim edildiğini aktaran Cüceloğlu, "Et ve Süt Kurumu aracılığıyla besicilerin ilk 6 ay için yaptığı başvurulardan 95 bin besilik sığırın teslimatı gerçekleştirildi. Haziran ayı içerisinde de 90 bin hayvanın daha teslimatını yapacağız. Temmuz ayında ise bu rakam 95 bin olacak. Bu şekilde talep edilen miktarın hepsini karşılamış olacağız." dedi.

Cüceloğlu, hayvan sevkiyatlarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Besilik hayvan ithalatındaki amacımız, Türkiye turizmi çok yoğun olan ve nüfusu artan bir ülke. Buna karşılık Bakanlığımızın uyguladığı politikalarla üretimimiz her geçen gün artırılmakta ancak bazı dönemlerde ihtiyacın yükselmesinden dolayı ihtiyaçlar ortaya çıkmakta. Şu an Türkiye'nin kırmızı et tüketimi 1 milyon 300 bin ton ancak üretimimiz 1 milyon 150 bin ton olarak gerçekleşmekte. Bu aradaki 150 bin tonu da kasaplık olarak almaktansa besilik hayvan ithal ederek katma değerinin ülkemizde kalması amaçlanmakta. Üreticilerimiz besilik hayvan fiyatlarının uygun olmasından ve ayrıca hayvanların sağlıkları ile ırk özellikleri yönünden son derece memnun."

Hayvanlarını teslim almak için Ankara'dan Mersin'e gelen üretici Yılmaz Arpaç da Güney Amerika'dan getirilen hayvanların standartlarının iyi olduğunun altını çizerek, "Hayvan kalitesinden memnunuz. Bu uygulama daha uygun fiyata işletmemize hayvan almamızı sağlıyor. Şu anki iç piyasaya göre daha ucuza mal alabiliyoruz. Hayvana daha hızlı ulaşabiliyoruz. Bu yönden bizim için iyi bir uygulama." dedi.

Arpaç ayrıca, hayvan temini için taleplerin daha erken alınmasını istediklerini belirterek, ikinci altı aylık planlamayı beklediklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Et Ve Süt KurumuBesilik Hayvan
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