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Un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığından, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği bildirildi.

Un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığından, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği bildirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:45
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Un ihracatına sınırlama

ANKARA

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığın, İhracat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapılarak Dahilde İşleme Rejimi dışındaki un ihracatına yönelik yeni bir düzenleme yaptığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği ve sınırlama getirilen bölümün ülkenin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu belirtildi.

Düzenlemenin, yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamayı, tüketiciyi korumayı ve spekülasyonun önüne geçmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu düzenlemenin geçici olduğu, fiyat istikrarının sağlanmasının ardından sona erdirileceği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UnIhracatSınırlama
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