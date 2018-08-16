Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveni tam

İSTANBUL

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, "Uluslararası şirketlerin ülkemize inancı ve güveni tamdır. Daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve ihracat için çalışarak ülkemizin bu zor günlerden çıkmasına destek vermeye devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erdem, yaptığı açıklamada, YASED olarak ekonomide yaşanan olağanüstü gelişmeler sonrası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Yaklaşımı ve bu hafta Merkez Bankası’nın piyasalara tekrar istikrar ve işlerlik kazandırılması için aldığı tedbirleri son derece önemli adımlar olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu süreçte yaşanan finansal zorlukların, milletçe dayanışma içinde aşılacağına inançlarının tam olduğunu aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye yatırım yapmış uluslararası şirketlerin birçoğu 100 yıldan uzun süredir ülkemizde faaliyet göstermekte ve ülkemizin üretim, ihracat, iş gücü ve teknolojik alanlarda büyümesine çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Uluslararası şirketlerin ülkemize inancı ve güveni tamdır. Daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve ihracat için çalışarak ülkemizin bu zor günlerden çıkmasına destek vermeye devam edeceklerdir. Cari açık ve enflasyonla mücadele en önemli gündemimiz olmalıdır. Bu noktada, döviz ihtiyacımızın uzun vadeli uluslararası doğrudan yatırımlarla finanse edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hükümetimizin son 15 yılda daha fazla uluslararası yatırım çekmek için attığı adımlar ve Türkiye’de üretim yapan, ihracatımıza önemli katkıda bulunan ve istihdam yaratan tüm şirketleri birer Türk şirketi olarak görmesi yatırımcılara güven vermektedir."

Erdem, serbest piyasa kuralları çerçevesinde Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılması, hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirlik alanında atılan adımlar, nitelikli insan kaynağının artırılarak kapsamlı bir istihdam stratejisinin oluşturulması ve Türkiye'nin bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasının uluslararası rekabette Türkiye'yi bir adım öne geçireceğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin devam etmesinin ve Gümrük Birliği modernizasyonunun Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde kritik öneme sahip olduğunu aktaran Erdem, "YASED olarak 5 kıtadan, 25 ülkeden Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmış üyelerimizin katkılarıyla ülkemizde ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlayacak tüm ekonomik ve yapısal reformlara destek vermek üzere hazır olduğumuzu bir kez daha yineleriz." ifadelerini kullandı.