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"Uluslararası yatırımcılar not değerlendirmesine itibar etmedi"

TİM Başkan Vekili Kocasert, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notuna ilişkin değerlendirmelerine uluslararası yatırımcıların çok fazla itibar etmediğini söyledi.

"Uluslararası yatırımcılar not değerlendirmesine itibar etmedi"

TİM Başkan Vekili Kocasert, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notuna ilişkin değerlendirmelerine uluslararası yatırımcıların çok fazla itibar etmediğini söyledi.

31 Ocak 2017 Salı 11:25
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"Uluslararası yatırımcılar not değerlendirmesine itibar etmedi"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİMBaşkan Vekili Süleyman Kocasert, yaptığı açıklamada, geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ekonomi çevreleri açısından sürpriz olmadığını, bunun uzun süreden beri beklendiğini ve tahmin edildiğini belirtti.

Aksi bir hareketin sürpriz olacağını, S&P'nin hareketinin şaşırtıcı ve sürpriz olduğunu dile getiren Kocasert, kredi notunun düşürülmesinden memnun olmadıklarını ancak zannedildiği kadar büyük bir etkinin olmayacağının da piyasanın verdiği tepkilerden görüldüğünü kaydetti.

Kocasert, "Araya hafta sonunun girmesi avantaj. Pazartesi bakıyoruz döviz kurlarında düşüş ve borsada da yukarı yönlü bir hareket var. Yabancıların tekrar borsaya girdiğini görüyoruz. Orta ve uzun vadede ben özellikle ihracatta yaşanacak olan yukarı yönlü hamle ile birlikte tekrar kredi notumuzun olumluya döneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Borsada yükseliş dövizde gevşeme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesine göre bir hareketin olması halinde dün doların 4 liraya yaklaşması, avronun da 4,20 lira bandının üzerine çıkması ve borsada da çok ciddi bir düşüşün olması gerektiğinin altını çizen Kocasert, şöyle konuştu:

"Ancak beklentilerin tam aksine borsada yükseliş, dövizde de ciddi bir gevşeme oldu. Dolayısıyla öngörülerin çok da mantıklı veyahut da doğru olmadığını görüyoruz. Ben uluslararası yatırımcıların her iki kurumun da almış olduğu karara çok da fazla itibar etmediğini görüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
EkonomiTİMBorsa
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