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'Uludağ sömestir tatilini yoğun geçirecek'
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'Uludağ sömestir tatilini yoğun geçirecek'

TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Akkuş, "Sömestir tatilinde yoğunluk artacak. Uludağ, bir merkez ilçe hatta neredeyse il nüfusu kadar kişiyi günlük ağırlayacak." dedi.

'Uludağ sömestir tatilini yoğun geçirecek'

TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Akkuş, "Sömestir tatilinde yoğunluk artacak. Uludağ, bir merkez ilçe hatta neredeyse il nüfusu kadar kişiyi günlük ağırlayacak." dedi.

19 Ocak 2017 Perşembe 11:39
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'Uludağ sömestir tatilini yoğun geçirecek'

BURSA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da 14 günlük sömestir tatilinde yoğunluk yaşanacak.

Kar kalınlığının 2 metre olduğu Uludağ, ulaşımda alternatif imkanların sağlanması, yeni otoparkların hizmete girmesi ve özellikle festivallerin etkisiyle 2016-2017 kış sezonunu yoğun geçiriyor.

Hafta sonlarında adeta adım atacak yerin kalmadığı Uludağ'da, 8 binin üzerinde yatak kapasitesi sahip otel ve pansiyonlarda sömestir tatiline yönelik rezervasyonlar tamamlanma noktasına geldi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'da sezonun çok iyi gittiğini söyledi.

Yarıyıl tatiline doğru ilgilinin üst düzeyde olduğunu ve bu yoğunluğun kendilerini memnun ettiğini belirten Akkuş, tesisler ve kayak alanlarının tatile hazır olduğunu aktardı.

Sömestir tatiline yönelik rezervasyonların tamamlanma aşamasına geldiğini ve 15 günün yoğun geçeceğini belirten Akkuş, Uludağ'ın bir dünya markası olarak kış turizminin en çok ilgi gören merkezlerinden olduğunu ifade etti.

"Hafta sonunda 10 bin civarında araç çıkıyor"

Hafta içi ve hafta sonunda ziyaretçi sayılarının çok farklı olduğunu dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"Teleferik, aralıksız yukarıya yolcu taşıyor. Hafta içi 2-3 bin, hafta sonunda ise 10 bin civarında araç çıkıyor. Minibüs ve otobüsler de gidiyor. Sömestir tatilinde ise yoğunluk artacak. Uludağ, bir merkez ilçe hatta neredeyse il nüfusu kadar kişiyi günlük ağırlayacak. O yüzden yukarıda 100 bin kişiyi ağırlayacak alanlar olması gerekiyor. Biz, yetkililerden oluşabilecek sorunlara karşı tedbir almalarını ve alanlar yaratmalarını istedik. Mesela otopark sorununun çözümüne ilişkin çalışmalar iyi oldu."

Kişi başı konaklama 150-400 lira arası

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren de Uludağ'a geçen yıllara göre daha erken kar yağdığını anlattı.

Önümüzdeki 3 hafta yoğunluk beklediklerini vurgulayan Beceren, şunları kaydetti:

"Yukarıdaki tesisler dolduğunda Bursa'daki oteller devreye giriyor. Bu hafta günde ortalama 40 bin kişi ağırladık. Sömestir tatilinde de yoğunluğun sürmesini bekliyoruz. Bunların yüzde 90'ını kayak yapmayan günübirlikçiler oluşturuyor. Bu, biraz yoğunluğa sebep oluyor. Belli günlerde bir sıkışıklık yaşıyoruz. Teleferikten ve otomobilleriyle gelen ziyaretçilerin sayıları göz önüne alındığında sayılar büyük bir ilçe nüfusunu geçecek durumda. Genel itibarıyla konaklama ücretleri kişi başı 150-400 lira arası değişiyor. Bu fiyatlar alınan hizmete göre de değişkenlik gösterebilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
UludağSömestirTatilYoğun
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