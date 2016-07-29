'Ülkemiz tam 4 ayda ihracatını artırmayı başarmıştır'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yazılı açıklamasında, bu yılın haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Zeybekci, hem gelişmiş hem de gelişme yolundaki ülkelerin birçok risk unsuruyla boğuşmaya devam ettiğine dikkati çekerek, para politikalarında belirsizlikler, siyasi çalkantılar ve iş yapma alanındaki genel iştahsızlığın bütün ülkeleri doğrudan etkilediğini bildirdi. Haziranda İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı aldığını anımsatan Zeybekci, sadece bu olayın bile başlı başına küresel ekonomide deprem etkisi yarattığını belirtti. Nihat Zeybekci, "Türkiye ekonomisi de küresel ticaret sistemine güçlü bir şekilde entegre olmuş konumuyla bu gelişmelerden etkilenmektedir. Ayrıca yakın bölgemizde yaşanan olumsuz politik ve sosyal gelişmeler de dış ticaret rakamlarımız üzerinde negatif bir baskı unsuru oluşturuyor. Tüm bu unsurlara rağmen ülkemiz, 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi içinde tam 4 ayda ihracatını artırmayı başarmıştır. Şubat ayında yüzde 1,1, martta yüzde 1,9 ve son olarak da mayısta yüzde 9,3 gibi ciddi bir artış kaydeden ihracatımız, bu pozitif gelişimini hazirana da taşıyabilmiştir. Yani Türkiye ekonomisi, dış ticaret alanında kendisini diğer ekonomilerden olumlu şekilde ayrıştırmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı artıyor"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin ihracatını artırırken, dış ticaret açığını kontrol altına alma yolunda da başarılı grafiğini sürdürdüğünü belirterek, haziranda dış ticaret açığı yüzde 5 artış kaydetmiş olsa da yılın ilk 6 ayında açıkta yaşanan yüzde 16’lık düşüşün son derece dikkati çekici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Benzer şekilde ihracatın ithalatı karşılama oranının 2015 yılında yüzde 68,8 iken, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 3,1 puanlık bir artışla yüzde 71,9'a yükseldiğine işaret eden Zeybekci, "2016 yılını tamamladığımızda serbest bölgeler net ihracatı ve bavul ticaretinin de eklenmesi sonucu karşılama oranımız çok daha yüksek düzeylere, hatta başa baş seviyesine kadar yükselecektir. " ifadelerini kullandı.

"Hiçbir alçakla kalkışma bizi çıktığımız yoldan geri döndürmeyecek"

Zeybekci, şunları ifade etti:

"Bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve geleceğine yapılan hiçbir alçakla kalkışma bizi çıktığımız yoldan geri döndürmeyecek, aksine adımlarımızı daha da hızlandırmamıza vesile olacak. Hayata geçirdiği reformlarla, uygulamaya koyduğu yapısal politikalarla övünen bir ekonomi yönetimi olarak tek bir gayemiz var; Bu ülkenin ihracat ve üretime dayalı bir ekonomik model üzerinden işletmek, bu sayede her bir vatandaşının refah düzeyini artırarak kalıcı bir kalkınma patikasına girmek. Bu kutlu amaç doğrultusunda, kimi ihanet şebekelerinden ülkemizi temizlemek için geçici nitelikteki olağanüstü uygulamalara gidebiliriz, ancak hiçbir surette piyasa dostu politika felsefemizi, yatırım ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımımızı terk etmeyeceğiz. Yılın ilk yarısında toplam 4 ay için ihracatını artıran ülkemiz, bundan sonra uygulamaya geçecek reformlarla, ihracat ve yatırım alanında ezberleri bozacak yeni teşvik unsurlarıyla bölgesinin ve küresel ekonominin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle haziranda ihracatımızı yüzde 8,1 gibi ciddi bir oranda artırmaya muvaffak olan ve ekonomimizin kalbini oluşturan üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Durmak yok, ihracata, istihdam sağlamaya ve üretmeye devam."