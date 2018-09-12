Ülkemiz saldırı altında bütün birikimimi TL’ye çevirdim

13 Ağustos günü sosyal medya üzerinden yaptığınız açıklamalarla gündeme geldiniz… Neydi dikkat çekmek istediğiniz konu?

Türkiye’nin saldırı altında olduğunu, bir ekonomik savaş içerisine çekildiğimizi söyledim. Dövizin yükselmesi için TL ile döviz alınması gerekir. Bu kadar dolar alacak kadar Türk lirasını nereden buluyorlar. Piyasadaki Türk lirasının miktarı belli. Burada yabancıların planının Türkiye’yi panikletmek insanları dolar almaya sevk etmek olduğunu anlattım. Ve “birlik olursak bu saldırıyı atlatırız. Kesinlikle dolar almamalıyız” dedim. Çünkü bu bir bağımsızlık savaşı.

HÜKÜMETE DESTEK VERMEK LAZIM

Tepki çektiniz mi bu açıklamalarınızla?

Tabii.. ‘Yazık’ diye mesaj atanlar bile oldu. Ama bugün siyaset yapma zamanı değil. Vatanımız saldırı altında. Döviz yükseliyorsa bunun nedeni Türk parasıyla döviz alınması. İlle de ne yapılması gerektiğini hükümetin bize söylemesine gerek yok. Söylüyorsa de buna destek vermemiz lazım. Yabancıların istediği herkesin paniğe kapılması. Malesef içimizde vatan hainleri var. Ama bazı vatanseverler de maalesef bilmeden onlara fayda sağlıyor. Felaket senaryoları yaratıp, sosyal medyada dolaştırıyorlar. Oysa gün birlik olma günü. Ekonomik savaşı ülkemizin kazanmasını sağlayalım, sonra yine siyaset yapılsın. Ama bugün o gün değil. Çünkü ülkemiz olmazsa biz de olmayız.

DOLAR KREDİM VAR YİNE DE SATTIM

Siz ne yaptınız bu süreçte?

‘Asla döviz almayacağım’ dedim. Kendi bireysel birikmiş paramı da derhal TL’ye çevirdim. O zaman dolar 4.65 TL idi. Hala o para TL olarak duruyor. Şirkette de aynı kararı aldık. Dolar kredimiz olmasına rağmen, döviz kasadaki parayı TL’ye çevirdik. Ve kesinlikle döviz almadık. Şu anda şirket tamamen TL’de duruyor. Çünkü bu ülke bizim. Ben bu süreçte dolar satarak zarar ettim ama ben bu zarar beni öldürmez. Bir iki yılın karını bu krizde kaybetsem, servet olarak geriye düşerim ama bu ülke için bu kardan vazgeçmek gerekiyorsa, bunu tereddüt etmeden yapmalıyız.

FRANSA'DA ŞİRKET SATIN ALDIK

Hangi sektörler var Fatinoğlu Holding bünyesinde. Biraz anlatır mısınız?

Fatinoğlu Holding 7 ayrı şirketi var. Amiral gemi Sanica. Şirketin kuruluş tarihi 1987. Abi kardeş kurduk bu şirketi. İşe 6 metrekarelik bir dükkanla, dekorlu seramikle başladık. Türkiye’de pek çok ilki gerçekleştirdik. Mermerit küveti, su deposunu, mermerit lavabolu banyo dolabını, camdan duşakabin ilk biz yaptık. Türkiye’nin ilk jakuzi üreticisiyiz. O günden bugüne devam eden ana işimiz küvet ve jakuzi. 2002 yılında Fransa Lion’da bir şirketi satın alarak Demir sektörüne girdik ve oradaki tesisi Türkiye’ye taşıyarak panel radyatör üretimine başladık. Macaristan’da kurulu pazarlama şirketimiz var. Macaristan ve çevresinde tüm yapı marketlerde Sanica markasıyla varız. Oradan 5 ülkeye satış var.

ZARARI SİNEYE ÇEKERİM

Ben bir iki yılın kârını bu krizde kaybetsem, servet olarak biraz geri düşerim ama ülke için bu kârdan vazgeçmek gerekiyorsa bunu tereddüt dahi etmeden yapmalıyız. Benim dolardan canım yandı ama ülkem için bu zararı sineye çekerim.

ÇİN PAZARININ YÜZDE 20’Sİ BİZİM

Radyatörde dünya pazarında önemli bir yeriniz var değil mi?

Evet Akhisar’da dünyanın en büyük panel radyatör tesislerinden birini kurduk. Ve burada beklediğimizin çok üstünde bir başarı yakaladık. Çin pazarının yüzde 20’sini ele geçirdik. Şu anda Çin’de pazar lideriyiz. Hatta eski Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, bizi hiç tanımamasına rağmen Twitter’da attığı bir tweet’le başarımızdan dolayı bizi tebrik etti. Diğer sanayicilere örnek olarak gösterdi. Dünya radyatör pazarında Türklerin inanılmaz bir başarısı var. Dünyadaki en büyük şirketin 3’ü de Türk. Dünya pazarının panel radyatör talebi yıllık 60 milyondur. Türkiye’nin üretim kapasitesi ise 34 milyon. Bu yapıyla Türkiye olarak dünya birincisiyiz. Dünyanın hemen hemen her yerinde biz 3 Türk firması teklif veriyoruz. Tabii sektörde bu kadar başarılı olunca bu yabancıların da ilgisini çekiyor. Yabancılar buradaki Türk firmaları satın almak için can atıyor.

İTHAL DİYE HAVA ATIYORLAR AMA...

Banyo grubunda durum nasıl?

Banyo grubunda 4 markayla yurtiçi pazardayız. Ama yurtiçinden çok ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Aynı zamanda dünya pazarlarında tanınan 8-10 büyük markanın fason üreticisiyiz. Bazen tanıdıklarla sohbet ederken ‘biz ithal kullanıyoruz’ diye hava atıyor. Ürünün markasına bakıyorum, onu da biz üretmişiz. Söylemiyorum tabii ‘o kadar para verdin ama o da bizim üretimimiz’ diye. Ben buradan insanlara çağrıda bulunmak istiyorum. Boş yere gidip dünya para vererek ithal ürün almayın, onlar da zaten burada üretiliyor. Bizim ürünlerimizden daha kaliteli değiller.

Doların verdiği hasar, rakamın yüksek olmasından değil, dalgalanmadan kaynaklanıyor.

DÖViZ GELiRi iÇiN MiLLi SEFERBERLiK

İharacat nasıl gidiyor?

Şu anda ihracatta 25 milyon dolar seviyesindeyiz. Şimdiye kadar iç pazar- ihracat dengeli gidiyorduk. Ama ülkenin dövize ihtiyacı var. Artık radyatör fabrikamız tam kapasite dövize çalışıyor. 2019 yılında ihracatımızı 2 katına çıkarırız diye düşünüyorum. Çünkü şu anda sanayici için ihracat milli seferberliktir. Tüm sanayicilerin ihracata konsantre olması lazım. Şu anda ülkeye döviz getirmekten daha önemli birşey daha yok.

Grupta büyüme hedefleriniz nasıl?

Geçen sene grubun büyüklüğü 500 milyon TL’yi aştı. Dövizdeki artışla birlikte bu yıl rakamsal büyüme kaçınılmaz olacak. 5 yıl içinde bu rakamı 2.5-3 milyar TL’ye çıkarırız.

Orlando’da SPA imalatı yapan bir tesis satın aldık ve Türkiye’ye getirdik. Şimdi aynı üretimi Türkiye’de yapıyoruz.

3. HAVALiMANI’NIN BORULARI BİZDEN

En çok boru işinizle tanınıyorsunuz...

Evet boru işi son girdiğimiz sektörlerden biri ama Sanica’nın Elazığspor sponsorluğuyla birlikte borucu olarak anılmaya başladık. Biz 2009 yılında da boru imalatına girdik. Üretime İstanbul’da başladık. Sonra Elazığ’da bir tesis kurduk. Sonra İstanbul’da bir tesis daha kurduk. İstanbul Yeni Havalimanı’nın ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altyapı borularını da biz verdik.

Bir de kombi yatırımınız var…

Evet, Akhisar’da yeni bir kombi yatırımı yaptık. Bu yıl itibarıyla da burada üretime başladık. Toplamda 10’un üzerinde ülkeye satış yapacağız. Girdiğimiz bütün pazarlarda lider olacağımızı düşünüyoruz.

İçimizde vatan hainleri var. Ama bazı vatanseverler de maalesef farkında olmadan onlara fayda sağlıyor.

AĞLAYANIN MALI FAYDA GETiRMEZ

Bu dönemde zorda kalan firmalar olursa yeni satın almalar düşünür müsünüz?

Ağlayanın malı kimseye fayda getirmez... Böyle bir dönemde satın alma yapmam.

Yabancı yatırımcı sizin kadar hassas düşünmeyebilir…

Evet, yabancı bu dönemleri ucuz mal almak için fırsat bilir. İşte tam da bunun için yapılması gereken ‘milli seferberlik’ diyorum.

Çin - Şangay ve Kanada - Toronto’da ofislerimiz var. İngiltere’de de şirketimizi ve depomuzu yeni açtık.