Ukrayna ile vizesiz geçiş meyvelerini veriyor

İSTANBUL

Ukraynalıların 1.3 milyon kişiyle tatil turizminde en fazla tercih ettiği ülke Türkiye olurken, geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısı 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştı.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Ukrayna raporunda, bu yıl Ukraynalı turist sayısının 1.5 milyona ulaşmasının, Türkiye’den gidişlerde de en az yüzde 20 artış öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye ile Ukrayna arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler gibi uygulamaların turizm alanında sunduğu önemli fırsatların meyve vermeye başladığı belirtilen raporda, Ukraynalıların 1 milyon 284 bin kişiyle tatil turizmi için en fazla tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğu, geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısının 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştığı ifade edildi.

Ukrayna pazarına ilişkin öngörü ve beklentilere yer verilen TÜROB raporunda, Ukrayna’dan ülkemize gelen turist sayısının istikrarlı bir şekilde arttığına işaret edilerek, “Ukrayna’da en popüler yurt dışı destinasyonu Türkiye." ifadelerine yer verildi.

Turizm amacıyla Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısının yaklaşık 1,9 milyon olduğu kaydedilen raporda, Türkiye’nin bu alanda açık ara lider durumda olduğu aktarıldı.

Mısır rakip çıkabilir

Mısır’ın Türkiye’ye rakip olabileceğine de değinilen raporda, "Fiyat ve mevsimsellik gibi koşullar göz önüne alındığında Mısır pazarda hızla yükseliyor. Kısa vadede Mısır’a gidecek Ukraynalı turist sayısının ülkemiz ile başa baş noktasına geleceği öngörülüyor. Nitekim; 2017 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23 artış gösterirken aynı yıl Mısır’a giden Ukraynalıların sayısı yüzde 75 arttı." ifadelerine yer verildi.