Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde turist bekleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm ve tarım ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turizmde Rusya pazarının şu anda çok iyi gittiğini, erken rezervasyon sayılarında ciddi bir yükselme olduğunu kaydeden Çetin, sektörü etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmazsa Rusya'dan Antalya'ya bu yıl 3 milyonun üzerinde turist geleceğini vurguladı.

İsrail'den gelen turist sayısının geçen yıl 280 bin kişi civarında bulunduğunu anlatan Çetin, bu sene İsrail'den 350-400 bin turistin gelmesi için çalışacaklarını bildirdi. Ukrayna'dan 2016 yılında yaklaşık 572 bin turist geldiğini anımsatan Çetin, "Ukrayna'dan gelen turist sayısı bu yıl ikiye katlar. Ukrayna pazarı bu yıl 1 milyonu zorlayabilir, hatta pasaportsuz girişle 1 milyonun da üzerine çıkar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa'dan gelen turist sayısında geçen yıla göre gerileme olduğunu kaydeden Çetin, Avrupa'da Türkiye'ye karşı ciddi bir algı yönetimi yapıldığını söyledi. Türkiye'nin turizmde iki ana pazarından biri olan Almanya'dan gelen turist sayısında azalma olduğuna işaret eden Çetin, Hollanda pazarında ciddi bir kayıp bulunmadığını, İngiltere pazarında ise biraz yükseliş olduğunu dile getirdi.