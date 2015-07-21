'Ucuz LPG' ABD'den gelecek

ANKARA - ABD, depolarında biriken LPG'yi Avrupa ve Uzakdoğu'ya göre daha ucuz fiyatlarla yeni pazarlara sunmaya hazırlanırken, bu ülkeden ithalat için Türkiye'de de sektörde çalışma yapıldığı belirtiliyor.



Kaya gazı üretiminin 2010'dan bu yana artış gösterdiği ABD'de LPG'nin ana bileşeni propanın miktarının artması, söz konusu piyasada hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor. LPG'de 2010'dan önce net ithalatçı olan ABD'nin, artık net ihracatçı konumuna gelmesinin, pazarda dengeleri değiştirmesi bekleniyor.



LPG uzmanı ve makine mühendisi Süreyya Göksu, Türkiye ve ABD'de LPG piyasasında yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.



LPG'nin iki ana bileşeninin bütan ve propan olduğunu hatırlatan Göksu, "Türkiye pazarında bir süredir ABD'den LPG ithalatı konusu üzerinde çalışılıyor. Şu anda dünya LPG piyasasını ağırlıklı olarak 3 pazar belirliyor. Bunlar ABD, Kuzey Avrupa ve Uzakdoğu pazarları. Eldeki fiziksel stoklara göre ABD ile Kuzey Avrupa arasında propanda ton başına yaklaşık 131 dolar fark var. ABD ile Uzakdoğu arasındaki fark da 258 dolar. Yani ABD, LPG’yi daha ucuz satıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Göksu, LPG ton fiyatının ABD'de yaklaşık 209-219 dolar, Kuzey Avrupa'da 340 dolar, Uzakdoğu pazarında ise 467 dolar olduğunu anlattı.



Göksu, ABD'den ithal edilecek LPG’de nakliye ücretinin dezavantaj olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bazı firmalar fiyat farkıyla nakliye ücretleri birbirine eşit olsa da bunu göze alıp ABD'den LPG getirme planları içinde bulunuyorlar. Stok durumuna bağlı olarak arada bir gerçekleştirilen bir ticaret söz konusu. Yani ABD LPG’si için kapılar tamamen kapanmış durumda değil. Hala birtakım firmalar Türkiye'ye ABD'den LPG kargoları getirebilir."



