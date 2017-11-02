Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112815
ALTIN
156.855
DOLAR
3.8242
STERLİN
5.0063
EURO
4.4564
Canları kurtarmak için en acı görevi yapıyorlar
Canları kurtarmak için en acı...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı...
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Fenerbahçe santrforlarından verim alamıyor
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu yaptı
Çin’in elektrikli uçağı ilk uçuşunu...

‘Ucuz etler’ A101 ve BİM'de satılacak

ESK'nın "ucuz etleri" A101 ve BİM'de satılacak

‘Ucuz etler’ A101 ve BİM'de satılacak

ESK'nın "ucuz etleri" A101 ve BİM'de satılacak

02 Kasım 2017 Perşembe 16:19
0 Okunma
‘Ucuz etler’ A101 ve BİM'de satılacak

Kıymanın kilogramını 29, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmak için başvuran firmalar arasından belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı.

Et ve Süt Kurumundan (ESK), kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

ESK'dan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, bu çalışmalardaki öncelikli hedefin, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılması olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda daha önce, KDV dahil kıymanın kilogramını 29 lira ve kuşbaşının kilogramını 31 liradan Türkiye’nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurunun yayınlandığı hatırlatıldı.

Duyuru kapsamında 31 Ekim 2017 saat 17.00'ye kadar 8 firmanın Kuruma müracaatta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından bu 8 firmanın başvurusu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edildi. Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine başlanmıştır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) teknolojisiyle ambalajlanmış şekilde satışa sunulacak. Firmalar, 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacak. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı et temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ucuz EtlerA101BİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğalgaz daha da ucuzlayacak
Doğalgaz daha da ucuzlayacak
Tasarruf mevduatları 9 ayda 892 milyar liraya dayandı
Tasarruf mevduatları 9 ayda 892 milyar liraya dayandı
Komşularla ticarette milli para kullanımı artacak
Komşularla ticarette milli para kullanımı artacak
Ortak ATM kullanım ücretleri sınırlandırılacak
Ortak ATM kullanım ücretleri sınırlandırılacak
Perakendeciler de ucuz et satmak istiyor
Perakendeciler de ucuz et satmak istiyor
Otomotiv pazarı ekimde büyüdü
Otomotiv pazarı ekimde büyüdü
Tüfenkci: 2017'nin 10 ayında ihracat 10,36 arttı
Tüfenkci: 2017'nin 10 ayında ihracat 10,36 arttı
'.ist' ve '.istanbul' alan adları satışa çıkıyor
'.ist' ve '.istanbul' alan adları satışa çıkıyor
Van'da bal üretiminde 400 ton artış
Van'da bal üretiminde 400 ton artış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ