Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115996
ALTIN
170.673
DOLAR
3.9591
STERLİN
5.5792
EURO
4.8830
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların hayali
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların...
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
İyi durumdayız
İyi durumdayız
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi...
'Dünyanın en büyük baklavası'
'Dünyanın en büyük baklavası'

'Ucuz et' market ve kasaplarda da fiyatı düşürdü

ESK'nin iki ulusal market zincirine uygun fiyata et temin etmesi sonrası diğer market ve kasaplarda kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında 5 lira civarında düşüş oldu.

'Ucuz et' market ve kasaplarda da fiyatı düşürdü

ESK'nin iki ulusal market zincirine uygun fiyata et temin etmesi sonrası diğer market ve kasaplarda kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında 5 lira civarında düşüş oldu.

23 Mart 2018 Cuma 12:00
0 Okunma
'Ucuz et' market ve kasaplarda da fiyatı düşürdü

ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaEt ve Süt Kurumunun (ESKuygun fiyata et satışı uygulaması sonrası market ve kasaplarda da fiyatların düşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Amacımız, üreticileri ve kasapları mağdur etmeden, dar gelirli vatandaşların evlerine uygun fiyattan et girmesini sağlamaktır." dedi.

ESK'nin uygulama kapsamında zincir marketler A101 ve BİM'e aylık yaklaşık 5 bin ton et temin etmesi, diğer market ve kasaplarda da fiyatların 5 lira civarında düşmesine neden oldu.

Fakıbaba,  konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ESK tarafından marketlere taze dana karkas et satışı uygulamasında amaçlarının, üreticileri ve kasapları mağdur etmeden, dar gelirli vatandaşların evlerine uygun fiyattan et girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kasapların ve diğer marketlerin de indirime gitmelerinin, fiyatların düşmesi adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Fakıbaba, bu gelişmeleri, uygulamanın regülasyon anlamında amacına ulaştığını göstermesi bakımından önemli gördüğünü dile getirdi.

"Piyasayı yakından takip ediyoruz"

Fakıbaba, uygulamayı yaparken üreticiyi ve esnafı mağdur edecek, piyasadaki rekabet şartlarını bozacak bir duruma asla müsaade etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyet içerisinde bir yandan et fiyatlarını regüle ederken, diğer yandan üreticilerimizi korumak adına, daha önce ESK'de 23,80 liraya kesilen karkas fiyatlarını 25,5 liraya çıkardık. Piyasayı yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre maliyetleri göz önünde bulundurarak üreticilerimizin zarar etmeyecekleri bir fiyat düzenlemesine gidebiliriz. Ayrıca bu yıl 200 başa kadar yerli büyükbaş hayvan besleyip kesime getiren yetiştiricilerimize, herhangi bir ruhsatlı kesimhanede kesimi yapılması kaydıyla hayvan başına 250 lira destek vereceğiz."

"Demek ki fiyatları düşürebiliyorlarmış"

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, hayvancılık için verilen destekleri olumlu bulduklarını, bu desteklerle Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltabileceğini vurguladı.

Tunç, daha önce üreticinin "spekülatör" olarak suçlandığını ifade ederek, "Etin kilogramının 40-45 liraya satılmasının sebebi üretici olarak biliniyordu. Marketlerde ucuz et satış olayı çok doğru ve yerinde bir karar oldu. 40-45 liraya et satan kasap da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Üretici fiyatı aynı olmasına rağmen, daha önce 'satmam' diyen kasaplar, marketler fiyatlarını indirdi. Bu marketler ve kasaplar demek ki fiyatları düşürebiliyorlarmış." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulama kasımda başladı

ESK tarafından, kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından, 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı. ESK, 1 Kasım 2017 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında A101 ve BİM'e aylık yaklaşık 5 bin ton et temin ediyor. Uygulama sonrası diğer market ve kasaplarda da kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında 5 lira civarında düşüş oldu.

ESK'den "Piyasaya sağlıksız et sunulduğu" iddiasına yalanlama

Öte yandan Et ve Süt Kurumunca, Bosna Hersek'ten getirilen sığır karkas etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu tespit edildiği ve o etlerin de piyasaya sunulmadığı bildirildi.

Kurumun, Bakanlar Kurulu tarafından verilen tarife kontenjanları kapsamında et ithalatı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, etlerin getirilen ülkede kesilmesi, parçalanması ve paketlenmesi gibi işlemlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilmiş veteriner hekimlerin gözetiminde, konuyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yapıldığı aktarıldı.

Türkiye'ye girişi gerçekleşen etlerin yine veteriner hekimler tarafından veteriner sığır kontrol noktalarında gerekli analiz ve kontrollere tabi tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, ithalat uygulamalarında bütün işlemlerde gereken hassasiyetin gösterildiği, sağlık açısından risk taşıyan hiçbir ürünün ya da hayvanın ülkeye girişine müsaade edilmediği vurgulandı.

Açıklamada, Bosna Hersek'ten getirilen etlerin de veteriner sınır kontrol noktasında gerekli kontrollere tabi tutulduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kontrollerde bu etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları çıkana kadar bu etler depolarımızda muhafaza altına alınmış, iddia edildiği gibi piyasaya sürülüp vatandaşların tüketimine sunulmamıştır. Söz konusu etlerin imha işlemleri, ithalatçı firmanın, imhaya ilişkin itirazıyla ilgili yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra Erzincan kombinamız rendering tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Depolarımızda incelemesi devam eden ve olumsuz raporu olan başka parti et ürünü bulunmamaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili milletvekillerinden gelen soru önergeleriyle vatandaşlardan gelen bilgi edinme başvurularının tamamına cevap verilmiştir. Dolayısıyla bu konuda kamuoyundan bilgi saklanması söz konusu değildir."

AA

Anahtar Kelimeler:
ESKUcuz EtMarketKasapFiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların hayali
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların hayali
Türkiye dünyanın üretim üssü olmayı sürdürüyor
Türkiye dünyanın üretim üssü olmayı sürdürüyor
Kayseri'de kentsel dönüşüme 4 milyar lira
Kayseri'de kentsel dönüşüme 4 milyar lira
Türkiye ve Katar'ın 'siber güvenlik' iş birliği güçleniyor
Türkiye ve Katar'ın 'siber güvenlik' iş birliği güçleniyor
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
Erkenci kavunun hasadı başladı
Erkenci kavunun hasadı başladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların zirvesini gördü
Altının gram fiyatı tüm zamanların zirvesini gördü
AB'den teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı
AB'den teknoloji firmalarına yeni vergi hazırlığı
İslami finansın kalbi Tunus'ta atacak
İslami finansın kalbi Tunus'ta atacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ