'Ucuz et' market ve kasaplarda da fiyatı düşürdü

ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun (ESK) uygun fiyata et satışı uygulaması sonrası market ve kasaplarda da fiyatların düşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Amacımız, üreticileri ve kasapları mağdur etmeden, dar gelirli vatandaşların evlerine uygun fiyattan et girmesini sağlamaktır." dedi.

ESK'nin uygulama kapsamında zincir marketler A101 ve BİM'e aylık yaklaşık 5 bin ton et temin etmesi, diğer market ve kasaplarda da fiyatların 5 lira civarında düşmesine neden oldu.

Fakıbaba, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ESK tarafından marketlere taze dana karkas et satışı uygulamasında amaçlarının, üreticileri ve kasapları mağdur etmeden, dar gelirli vatandaşların evlerine uygun fiyattan et girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kasapların ve diğer marketlerin de indirime gitmelerinin, fiyatların düşmesi adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Fakıbaba, bu gelişmeleri, uygulamanın regülasyon anlamında amacına ulaştığını göstermesi bakımından önemli gördüğünü dile getirdi.

"Piyasayı yakından takip ediyoruz"

Fakıbaba, uygulamayı yaparken üreticiyi ve esnafı mağdur edecek, piyasadaki rekabet şartlarını bozacak bir duruma asla müsaade etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyet içerisinde bir yandan et fiyatlarını regüle ederken, diğer yandan üreticilerimizi korumak adına, daha önce ESK'de 23,80 liraya kesilen karkas fiyatlarını 25,5 liraya çıkardık. Piyasayı yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre maliyetleri göz önünde bulundurarak üreticilerimizin zarar etmeyecekleri bir fiyat düzenlemesine gidebiliriz. Ayrıca bu yıl 200 başa kadar yerli büyükbaş hayvan besleyip kesime getiren yetiştiricilerimize, herhangi bir ruhsatlı kesimhanede kesimi yapılması kaydıyla hayvan başına 250 lira destek vereceğiz."

"Demek ki fiyatları düşürebiliyorlarmış"

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, hayvancılık için verilen destekleri olumlu bulduklarını, bu desteklerle Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltabileceğini vurguladı.

Tunç, daha önce üreticinin "spekülatör" olarak suçlandığını ifade ederek, "Etin kilogramının 40-45 liraya satılmasının sebebi üretici olarak biliniyordu. Marketlerde ucuz et satış olayı çok doğru ve yerinde bir karar oldu. 40-45 liraya et satan kasap da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Üretici fiyatı aynı olmasına rağmen, daha önce 'satmam' diyen kasaplar, marketler fiyatlarını indirdi. Bu marketler ve kasaplar demek ki fiyatları düşürebiliyorlarmış." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulama kasımda başladı

ESK tarafından, kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından, 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı. ESK, 1 Kasım 2017 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında A101 ve BİM'e aylık yaklaşık 5 bin ton et temin ediyor. Uygulama sonrası diğer market ve kasaplarda da kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında 5 lira civarında düşüş oldu.

ESK'den "Piyasaya sağlıksız et sunulduğu" iddiasına yalanlama

Öte yandan Et ve Süt Kurumunca, Bosna Hersek'ten getirilen sığır karkas etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu tespit edildiği ve o etlerin de piyasaya sunulmadığı bildirildi.

Kurumun, Bakanlar Kurulu tarafından verilen tarife kontenjanları kapsamında et ithalatı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, etlerin getirilen ülkede kesilmesi, parçalanması ve paketlenmesi gibi işlemlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilmiş veteriner hekimlerin gözetiminde, konuyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yapıldığı aktarıldı.

Türkiye'ye girişi gerçekleşen etlerin yine veteriner hekimler tarafından veteriner sığır kontrol noktalarında gerekli analiz ve kontrollere tabi tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, ithalat uygulamalarında bütün işlemlerde gereken hassasiyetin gösterildiği, sağlık açısından risk taşıyan hiçbir ürünün ya da hayvanın ülkeye girişine müsaade edilmediği vurgulandı.

Açıklamada, Bosna Hersek'ten getirilen etlerin de veteriner sınır kontrol noktasında gerekli kontrollere tabi tutulduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kontrollerde bu etlerin sadece bir partisinde sağlık sorunu olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları çıkana kadar bu etler depolarımızda muhafaza altına alınmış, iddia edildiği gibi piyasaya sürülüp vatandaşların tüketimine sunulmamıştır. Söz konusu etlerin imha işlemleri, ithalatçı firmanın, imhaya ilişkin itirazıyla ilgili yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra Erzincan kombinamız rendering tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Depolarımızda incelemesi devam eden ve olumsuz raporu olan başka parti et ürünü bulunmamaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili milletvekillerinden gelen soru önergeleriyle vatandaşlardan gelen bilgi edinme başvurularının tamamına cevap verilmiştir. Dolayısıyla bu konuda kamuoyundan bilgi saklanması söz konusu değildir."