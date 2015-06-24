Üçüncü köprü bağlantı yolları ihalesi ertelendi

ANKARA - Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) ve Kınalı-Odayeri kesimine aitihale tarihleri, gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulacağı anlaşıldığından revize edildi.



Buna göre, daha önce 30 Haziran'da yapılacağı açıklanan Kurtköy-Akyazı kesimi işine ait ihale 31 Ağustos'ta, 7 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Kınalı-Odayeri kesimi işine ait ihale ise 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.



İlk önce 6 Mart'ta yapılacağı duyurulan söz konusu ihalelerin tarihi, daha sonra 6 Mayıs'a, ardından da 30 Haziran'a ertelenmişti.

