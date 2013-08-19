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Uçak biletlerine tavan fiyatı gelebilir

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçak biletlerine tavan fiyatı getirebilir" dedi.

Uçak biletlerine tavan fiyatı gelebilir

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçak biletlerine tavan fiyatı getirebilir" dedi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:15
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Uçak biletlerine tavan fiyatı gelebilir
İSTANBUL

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası 2013 Tanıtım Toplantısı'nda resmi tatillerde artan uçak bileti fiyarlarına ilişkin neler yapılabileceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

 "Doğru. Biz 10 yıl önce aldığımız kararlarla havacılığı rekabete açtık. Özel havayollarına yol verdik. 99 depreminden kalan bazı vergileri de ortadan kaldırdık. Onun müspet sonuçlarını da yaşadı ülkemiz. İç hatlarda havayolu taşımacılığı 8,5 milyondan 65 milyona çıktı...Ama bir şeyde size katılıyorum. Bayram veya resmi tatiller... Buralarda sadece Türkiye'de değil, dünyada da taşımacılar en fazla bu dönemlerde iş yapıyorlar. Burada da tabii biraz fırsatçılık oluyor. Bunun farkındayız. Bunun önüne geçmenin yolu, arz talep dengesini sağlamak. İkincisi de vatandaşlarımızın seyahat programlarını çok önceden yapmaları. Bu tek taraflı olacak bir şey değil. Eğer arife günü seyahat etmeye karar verdiyseniz bunun bir bedeli olacak. Buna razı olmanız gerekir. Orada 60-80 liralık bilet bulmayı umut ediyorsanız bu mümkün değil. Ama iki ay önceden internetten rezarvasyon ile alırsanız normal şartlarda biletinizi alabilirsiniz. Bizim Türk milleti olarak böyle bir alışkanlığımız yok.  Bugün iki saat sonra karar veriyoruz seyahat etmeye. Avrupalılar da şaşıyorlar. Onlar 6-7 ay öncesinden planlıyorlar. Onun hayalini kuruyorlar. Biz bir dakikada karar verip hemen yola çıkıyoruz. Onun da bir sürü bilinmeyeni var. Bir sürü yükü var. Bunu da görmemiz lazım."

Bunların bir mazeret olmadığını bu konuda yetkilerinin bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tavan fiyatı getirebilir. Bu konuda zaten bir çalışma içerisine girdik. Maliyet bazlı bir çalışma içerisine girdik. Fırsatçılılık ayrı bir şey arz talebin oluşması ayrı bir şeydir. Arz talebin buluşmasına diyecek bir şeyimiz yok ama iş fırsatçılığa dönüşürse... Aynı bu maça giderken bilet almaya benziyor. Bilet bulamazsanız biletler maça girerken 2-3 kat artıyor. Bu bir harici geçici durumdur. Ama bu konuda kural var. Onu söylemek istiyorum. Bu konuda kuralları daha etkin hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Piyasalara müdehale etmeknin en son tercih edilecek bir iş olduğunu piyasanın kendi makul anlayışı içerisinde dengesini bulması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, karayollarında otobüs taşımacılığında üst ve alt sınır koyduklarını, havayolu şirketlerinde önümüzdeki dönem içerisinde bu konuya biraz daha fazla eğileceklerini söyledi.

Binali Yıldırım, "Bunun bilinmesini isteriz. Keyfilik olmaz, fırsatçılık olmaz. Rekebate evet ama vatandaşı soymaya hayır diyoruz. Onun tebdirini de alacağız. Onu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum" dedi.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:15
Anahtar Kelimeler:
Uçak Biletlerine Tavan Fiyatı Gelebilir
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