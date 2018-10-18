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Üç bin restoranttan enflasyona karşı indirim

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık." dedi.

Üç bin restoranttan enflasyona karşı indirim

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık." dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:46
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Üç bin restoranttan enflasyona karşı indirim

İSTANBUL - Tüm Restoranlar ve Turizmciler (TÜRES) Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, bugünden itibaren yıl sonuna kadar enflasyonla mücadele kapsamında "Çorbada Bizim Tuzumuz Olsun" kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık. Bazı üyelerimiz tüm ürünlerde bazıları ise seçili ürünlerde bu indirimi uygulayacak." dedi.

Bingöl, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçen hafta açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı ilgiyle takip ettiklerini ve o günden bu yana üyeleri ile neler yapabileceklerine dair görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların zor dönemlerinde bile temel ihtiyaçlarından olan beslenmeden vazgeçemeyeceğini dile getiren Bingöl, bu nedenle ellerinden gelenin en iyisini yapmak için bir hafta boyunca büyük bir kampanya hazırladıklarını vurguladı.

Bingöl, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiklerini kaydederek, bu program kapsamında devletin, hükümetin ve milletin yanında olmayı bir görev saydıklarını aktardı.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem enflasyonla mücadele kampanyasına destek hem de bu süreçte vatandaşların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla 'Çorbada Bizim Tuzumuz Olsun' ismiyle dev bir kampanya başlatıyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde 500'e yakın farklı üyemizin 10 bin civarında şubesi var. Bugün itibariyle 110 civarında üyemizin 3 bin civarında şubesinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim kampanyası başlattık. Bazı üyelerimiz tüm ürünlerde bazıları ise seçili ürünlerde bu indirimi uygulayacak.

Kampanyamız yıl sonuna kadar sürecek. İndirim uygulayacak işletmeler restoran ağırlıklı ancak ciddi sayıda kafeterya da var. Şu anda netlik kazanan ve indirim yapacağını açıklayan üyelerimizin sayısı 110 ancak bu sayı ay sonuna kadar katlanarak artacaktır. Kampanyanın ay sonuna kadar 500'e yakın üyemizin 10 bin civarındaki şubesinde başlamış olmasını hedefliyoruz."

Kampanyaya katılan bazı firmalar

Bingöl, hemen her platformda, "Türk mutfağının Türkiye'de ve dünyada hak ettiği değeri elde etmesini sağlamayı amaçladıklarını" dile getirdiklerini belirterek, bu kampanya ile ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

İndirim yapan üyeler arasında tedarikçilerin de bulunduğunu dile getiren Bingöl, kampanyaya bugün itibariyle katılan bazı şirket isimlerini ise "Bereket Döner, Saray Muhallebicisi, Seyidoğlu, Simit Sarayı, Mevlana Pide, Sütiş, Mado, Murat Güllüoğlu, Kadırgalı, Lokma, İkizler, Merhaba, Tonton Baba, Sarıhan, Ramazan Bingöl, İstinye Tavukçusu, Oses, Gazeli, Alpedo, Kahve Dünyası, 1 İskender, Paçacı Hasan, Mienyu Pizza City, Kınacı, Kebapçı Dursun, Öztiryakiler, Haliç Kongre Merkezi" olarak sıraladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingölüç Bin Restorant
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