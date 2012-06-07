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TÜSİAD'tan MHP ve BDP'ye çağrı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner, Başbakan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun dünkü görüşmelerine değinerek, diğer siyasi liderlere de bu tabloda yer almaları çağrısında bulundu.

TÜSİAD'tan MHP ve BDP'ye çağrı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Boyner, Başbakan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun dünkü görüşmelerine değinerek, diğer siyasi liderlere de bu tabloda yer almaları çağrısında bulundu.

07 Haziran 2012 Perşembe 12:01
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TÜSİAD'tan MHP ve BDP'ye çağrı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BoynerTÜSİAD ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) tarafından BUSİAD Evi'nde düzenlenen ''Dış Politikadaki Gelişmeler ve Ekonomik Görünüm'' konulu panele katıldı.

Boyner, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine değinerek, şunları söyledi:
''Sayın Başbakan ile ana muhalefet liderinin dünkü buluşmalarını önemsiyor ve ümitle karşılıyoruz. Diliyoruz ki diğer siyasi liderler de bu tablonun bir parçası haline en kısa zamanda gelirler. Bu yaklaşımla bir süredir hepimizi yoran sert söylemlere yol açan salı günü grup toplantılarını siyasi diyaloğa vesile olabilecek toplantılar olarak görmeyi arzu ediyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 04:01
Anahtar Kelimeler:
TÜSİADtan MHP Ve BDPye çağrı
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