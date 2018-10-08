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TÜSİAD'dan 'Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Projesi" başlıyor.

TÜSİAD'dan 'Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Projesi" başlıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:23
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TÜSİAD'dan 'Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Projesi" başlıyor. Proje kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde görev yapan öğretmenlere STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık sağlayacak eğitimler verilecek.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki ve teknik lise öğretmenlerinin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusundaki yetkinlikleri bir eğitim programıyla güçlendirilecek.

TÜSİAD ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Temmuz ayında imzalanan protokol ile hayata geçen proje, Dow ana destekçiliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin yürütücülüğünde gerçekleşecek. Projede, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde görev yapan öğretmenlere STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık sağlayacak eğitimler verilecek.

Bu çerçevede ilk olarak 8-13 Ekim tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim programı gerçekleştirilecek. Proje çalışmalarını desteklemek üzere öğretmen ve öğrencilere "programlama kitleri" de verilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından yürütücülüğü üstlenilen program kapsamında Dow ve IBM firmalarına ziyaretler düzenlenmesi ve özel sektör uzmanlarının eğitimlere katkı sağlaması da planlanıyor. Bir haftalık yüz yüze eğitimin yanında bir ay süresince çevrimiçi eğitimler gerçekleştirilecek.

Proje kapsamındaki okullar öğretim yılı boyunca izlenecek, proje fuarları ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Projeye ilk aşamada İstanbul ve Kocaeli'nden aday olan devlet okullarından Darıca Deniz Yıldızları MTAL, Gebze STFA MTAL, Haydarpaşa MTAL ve İzmit Atatürk MTAL'den öğretmenler ile özel Manisa OSB MTAL'den öğretmenler yüz yüze ve çevrim içi eğitim programına katılacak.

Çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitim modülüne katılamayan diğer başvuran devlet okullarının da erişimine açık olacak. 50 öğretmenin yüz yüze eğitimlere doğrudan katılması, 250 öğretmenin ve 2 bin öğrencinin eğitimlerden faydalanarak STEM projeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Sanayicileri Ve İş İnsanları DerneğiTÜSİADMesleki Ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 Için STEM
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