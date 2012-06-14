TÜSİAD da yararlanıyor

İSTANBUL -

ve Başmüzakereci

, ''Son 10 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin gelişen istikrarıyla, demokrasisiyle, ekonomik refahıyla TÜSİAD'ın ve üyelerinin de bunun etkilerinden yararlandığını görüyoruz'' dedi.



Bağış, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında, artık Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlediğini dile getirerek, ''Böyle bir ülkenin, başkalarının kapısında el pençe divan duran siyasilere ihtiyacı yok. Böyle bir Türkiye'nin kendi haklı olduğu konularda gündemini ortaya koyabilen ve müzakeresini en başarılı şekilde ortaya koyan siyasilere ihtiyacı var'' diye konuştu.

TÜSİAD'ın, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine verdiği katkılar için teşekkür eden Bağış, ''Türkiye'nin AB sürecinde TÜSİAD'ın verdiği desteği de hiçbir zaman inkar edemeyiz. Tabii bu 41 yıllık süre içerisinde Türkiye ile birlikte TÜSİAD da birçok badireler atlattı. Son 10 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin gelişen istikrarıyla, demokrasisiyle, ekonomik refahıyla TÜSİAD'ın ve üyelerinin de bunun etkilerinden yararlandığını görüyoruz. Çok şükür, TÜSİAD'ın kurulduğu yıllarla bu dönem arasında dağlar kadar fark var'' dedi.

-''Geride kaldı''-

Türkiye'de artık ''birtakım muhtıralarla ya da gazete ilanlarıyla hükümetlerin düştüğü'' dönemlerin geride kaldığını kaydeden Bağış, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı yapılması gerektiğini belirtti.