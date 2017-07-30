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TUSAŞ'ın gözü yükseklerde

Savunma sanayisinde cirosunu son 5 yılda yaklaşık yüzde 50 artırarak birçok rakibini geride bırakan TUSAŞ/TAI, Türkiye'nin Özgün Helikopter ve Milli Muharip Uçak gibi vizyon projeleriyle daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

TUSAŞ'ın gözü yükseklerde

Savunma sanayisinde cirosunu son 5 yılda yaklaşık yüzde 50 artırarak birçok rakibini geride bırakan TUSAŞ/TAI, Türkiye'nin Özgün Helikopter ve Milli Muharip Uçak gibi vizyon projeleriyle daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:00
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TUSAŞ'ın gözü yükseklerde

ANKARA 

Savunma sanayisinde cirosunu son 5 yılda yaklaşık yüzde 50 artırarak birçok rakibini geride bırakan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Türkiye'nin Özgün Helikopter ve Milli Muharip Uçak gibi vizyon projeleriyle daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 2011'den bu yana yer alan TUSAŞ, geçen yıl elde ettiği ciroyla bugüne kadarki en yüksek sıraya çıktı.

İlk kez 1 milyar dolar ciroyu aşarak geçen yıl 1 milyar 84 milyon dolarlık rakama ulaşan TUSAŞ, aynı zamanda 11 basamak atlayarak listede 61. sıraya yükseldi. Şirketin savunma sanayisindeki ciro artışı önceki yıla göre yüzde 22'yi buldu.

TUSAŞ, 2011'de 738 milyon dolar olan sektör cirosunu 5 yıllık dönemde yüzde 47 artırmayı başardı.

TUSAŞ, küresel bir oyuncu olmak, uluslararası alandaki etkinliğini artırmak ve kendisine daha üst sıralarda yer bulmak için iddialı büyüme hedefleri koydu.

Ciro hedefini 2026'da 10 milyar dolar olarak belirleyen şirket, bu rakama ulaşmak için büyüme hızını artırmayı, yeni şirketler alarak yurt dışındaki varlığını etkinleştirmeyi, mühendis ve teknisyen sayısını çoğaltarak özgün ve uygun maliyetlerle rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor. TUSAŞ, elde edeceği başarılarla Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde ihracatta 500 milyar dolar hedefinin yakalanmasına da katkıda bulunmak istiyor.

"Hayal etmek ve üretmek zorundayız"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rekabetçi olmak için hayal etmek ve üretmek zorundayız. İleriye yönelik olarak Türk Özgün Helikopter Programı ve Milli Muharip Uçak gibi Türkiye'nin vizyon projelerinde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi Milli Savaş Uçağı Projesi'dir. Bölgesinde güçlü ülke konumunu pekiştirecek olan bu proje önümüzdeki 8-10 yıl içinde hayata geçecektir. Hem yetişmiş çalışanlarımızla hem de sektöre yeni katılacak gençlerimizle bunu başaracağız.

AA

Anahtar Kelimeler:
TusaşSavunmaönce Vatan
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