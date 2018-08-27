Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90547
ALTIN
236.985
DOLAR
6.1080
STERLİN
7.8472
EURO
7.0899
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi başladı
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi...
Real Madrid farklı kazandı
Real Madrid farklı kazandı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
ABD'de 'Diriliş Ertuğrul' rüzgarı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Turşuluk salatalık üreticinin yüzünü güldürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde üretimi yapılan turşuluk salatalık, fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Turşuluk salatalık üreticinin yüzünü güldürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde üretimi yapılan turşuluk salatalık, fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:22
0 Okunma
Turşuluk salatalık üreticinin yüzünü güldürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar arazide üretimi yapılan turşuluk salatalık, fiyatı ve rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Gördes ilçe merkezinin yanı sıra Güneşli, Şeyhyayla, Dalgır, Salur, Benliali başta olmak üzere 15 mahallede üretimi yapılan turşuluk salatalığın hasadı sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalardan çuvallara toplanan salatalıklar 4 ayrı elekten geçiriliyor. Salatalıklar daha sonra kasalara konularak firmalara teslim ediliyor.

Eylül ayının sonuna kadar sürecek salatalık hasadında yöre halkının yanı sıra Demirci'ye bağlı Kulalar, Kovancı ve Yeşildere mahallelerinden kadınlar çalışıyor.

Kilosu 2 lira 20 kuruş

Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç,yaptığı açıklamada, ilçenin başlıca geçim kaynağı olan turşuluk salatalık üretiminin yıldan yıla arttığını belirtti.

Bu yıl yaklaşık 10 bin ton üretim yapıldığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Her yıl üretim kapasitemizin arttığı salatalıkta bu yıl fiyat artışı üreticimizi memnun etti. Üreticimizin yanı sıra yöreye çalışmak için gelen bayanlara 70 lira yevmiye ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 1 lira 70 kuruştan alınan salatalık, bu yıl 2 lira 20 kuruştan alınıyor. Rekoltemiz bu yıl 10 bin ton civarında. Hedefimiz salatalık üretimini Gördesimizin her kesimine yayarak 25 bin ton rekolteye ulaşmak."

Yurt dışına ihraç ediliyor

Salatalık üretimi yapan Şeyhyayla Mahalle Muhtarı Ali İltemir ise mahallesinde herkesin salatalık ektiğini günlük 70 ton civarında salatalık hasadı yaptıklarını belirterek "Salatalıklarımız başta Almanya olmak üzere, yurt dışına gidiyor. Fiyattan üretici olarak memnunuz. Yöremize özellikle Demirci ilçesi mahallelerinden çok sayıda bayan geliyor. Günlük 70 lira ile 8 saat çalışarak para kazanıyorlar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManisaGördesTurşuluk Salatalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OPEC'in petrol ihracatı geliri yüzde 28 arttı
OPEC'in petrol ihracatı geliri yüzde 28 arttı
Dolar/TL 6,0850 seviyesinde işlem görüyor
Dolar/TL 6,0850 seviyesinde işlem görüyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
"AVM'ler arttıkça esnaf sayısı azalıyor"
"AVM'ler arttıkça esnaf sayısı azalıyor"
"Türkiye'nin IMF'ye dönmemesi gerekir"
"Türkiye'nin IMF'ye dönmemesi gerekir"
Heba olan kurban derilerinin sektöre maliyeti 20 milyon TL
Heba olan kurban derilerinin sektöre maliyeti 20 milyon TL
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Merkez Bankası'ndan swap anlaşması duyurusu
Merkez Bankası'ndan swap anlaşması duyurusu
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Dolar/TL, güne yükselişle başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ