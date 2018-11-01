Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
221.178
DOLAR
5.6092
STERLİN
7.2358
EURO
6.3776
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
900 bin gence evlilik öncesi eğitim
900 bin gence evlilik öncesi...
Hakkarili kadınların futbol başarısı
Hakkarili kadınların futbol başarısı
Kadınlarda akciğer kanseri oranı yükseldi
Kadınlarda akciğer kanseri oranı yükseldi
Parker uydusu Güneş'e en yakın insan yapımı nesne oldu
Parker uydusu Güneş'e en yakın...

Turşu ihracatından 151 milyon dolarlık gelir

Türkiye, yılın 9 ayında gerçekleştirdiği turşu ihracatından 151 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Turşu ihracatından 151 milyon dolarlık gelir

Türkiye, yılın 9 ayında gerçekleştirdiği turşu ihracatından 151 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:43
0 Okunma
Turşu ihracatından 151 milyon dolarlık gelir

İZMİR

Türkiye, ocak-eylül döneminde 98 ülkeye ihraç ettiği turşudan 151 milyon dolar döviz kazandı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında 98 ülkeye gerçekleştirilen turşu ihracatında ilk sırada 35 milyon dolarlık alımla Almanya yer aldı. ABD'ye, 22,6 milyon dolarlık turşu satılırken, Hollanda'ya yapılan ihracat ise 21,7 milyon dolar oldu.

Turşu ihracatının 121 milyon dolarlık kısmı Ege Bölgesi'nden yapıldı.

Bölgeden, 40 milyon 418 bin dolarlık kornişon salatalık turşusu, 36 milyon 242 bin dolar tutarında acı biber turşusu, 27 milyon 892 bin dolarlık da tatlı biber turşusu ihracatı gerçekleştirildi.

Hedef 200 milyon dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ülke genelinde 2018 yılı sonu turşu ihracatı hedeflerinin 200 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Ege Bölgesi'ndeki ürün çeşitliliğinin bölgede meyve sebze mamulleri ihracatı yapan firmalara büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Uçak, "Türkiye, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 145 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etmişken, bu ihracatın 433 milyon dolarlık dilimini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz yaptı. Meyve sebze mamulleri ihracatımızda yüzde 38’lik payla lider konumdayız. Turşu ihracatında ise bu oran yüzde 81 ile zirveye çıkıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TurşuIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvansal gıdaya teknolojik takip
Hayvansal gıdaya teknolojik takip
Elazığ'ın 'vişne mermeri' Orta Doğu'nun gözde ürünü oldu
Elazığ'ın 'vişne mermeri' Orta Doğu'nun gözde ürünü oldu
Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da
Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık
Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı
Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı
Dolar/TL 5,5880 seviyesinde işlem görüyor
Dolar/TL 5,5880 seviyesinde işlem görüyor
Altının gramı 219 lira seviyelerinde
Altının gramı 219 lira seviyelerinde
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
İş yapma kolaylığında Türkiye'den 'rekor' iyileşme
İş yapma kolaylığında Türkiye'den 'rekor' iyileşme

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ