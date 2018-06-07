Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Robot için ilham verdi
Robot için ilham verdi
Yaşları küçük kalpleri büyük
Yaşları küçük kalpleri büyük
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN SAYFAN” YELİZ YEŞİLMEN
DİLEK EJDER İLE “BU SENİN...
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
Haber kameramanlarına mesleki standart geliyor
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM ÇALDIRAN
YILDIZLI ALBÜM MUTFAĞININ USTA AŞÇISI: SELİM...

TÜRKONFED’den, Genç Girişimciliği İçin Yeni Avrupa Birliği Projesi: Yep!

Gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve girişimcilik ekosistemini büyütmek hedefiyle projeler yürüten TÜRKONFED, bu kez “Sürdürülebilir Bir Toplum İçin Genç Girişimler-YEP!” projesine başladı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle, Erasmus+Programı kapsamında uygulanacak projede, İtalya, Slovakya ve Yunanistan’dan proje ortağı kurumlar, TÜRKONFED liderliğinde bir araya gelecek ve gençlerin sürdürülebilir sosyal girişimler ortaya çıkarmaları ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları amacıyla çalıştaylar düzenleyerek, yol haritaları oluşturacak. YEP ilk toplantısı 4-5 Haziran’da İstanbul’da TÜRKONFED’de düzenlendi.

TÜRKONFED’den, Genç Girişimciliği İçin Yeni Avrupa Birliği Projesi: Yep!

Gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve girişimcilik ekosistemini büyütmek hedefiyle projeler yürüten TÜRKONFED, bu kez “Sürdürülebilir Bir Toplum İçin Genç Girişimler-YEP!” projesine başladı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle, Erasmus+Programı kapsamında uygulanacak projede, İtalya, Slovakya ve Yunanistan’dan proje ortağı kurumlar, TÜRKONFED liderliğinde bir araya gelecek ve gençlerin sürdürülebilir sosyal girişimler ortaya çıkarmaları ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları amacıyla çalıştaylar düzenleyerek, yol haritaları oluşturacak. YEP ilk toplantısı 4-5 Haziran’da İstanbul’da TÜRKONFED’de düzenlendi.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:29
0 Okunma
TÜRKONFED’den, Genç Girişimciliği İçin Yeni Avrupa Birliği Projesi: Yep!

İSTANBUL - Dünyada ve Avrupa’da giderek önem kazanan ve faaliyet gösterilen alanlarda kalıcı değişim yaratmayı ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmeyi hedefleyen sosyal girişimcilik kavramının Türkiye’deki öncülerinden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), genç işsizliği ile mücadele edebilmek ve gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekledi.

Sürdürülebilir Bir Toplum İçin Genç Girişimler-YEP! (Youth Enterprises And Public Sector For A Sustainable Society) adıyla Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı desteği ve Erasmus+ Programı kapsamında uygulanacak projeyle TÜRKONFED, gençleri sosyal girişim ve sosyal sorumluluk konularında teşvik etmek üzere çalışmalar yürütecek.

Proje kapsamında TÜRKONFED’in liderliğinde İstanbul’da ilk toplantı için bir araya gelen İtalya, Slovakya ve Yunanistan’dan proje ortağı sivil toplum kurumları, özellikle gençlerin sürdürülebilir sosyal girişimler ortaya çıkarması ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olmasına yönelik bir çalıştay gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemlerde İtalya, Slovakya ve Yunanistan toplantılarının ardından YEP’in yol haritası için de önemli çıktılar rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün genç girişimci ekosisteminin yaratıcılığından ve insan kaynağı gücünden faydalanması da hedefleniyor.

2014 yılından bu yana uygulanan Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren bir program. Programla, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler sağlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKONFEDGenç Girişimcilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatırımcıları Koruyucu İlkelerde Türkiye ‘Göreceli Olarak Zayıf’
Yatırımcıları Koruyucu İlkelerde Türkiye ‘Göreceli Olarak Zayıf’
Altının gramı güne yükselişle başladı
Altının gramı güne yükselişle başladı
ASELSAN hisseleri işleme açıldı
ASELSAN hisseleri işleme açıldı
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Dolar/TL, güne yükselişle başladı
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak
Çamlıca Kulesi'ne yılda 4,5 milyon turist bekleniyor
Çamlıca Kulesi'ne yılda 4,5 milyon turist bekleniyor
Türkiye’nin en değerli markası THY
Türkiye’nin en değerli markası THY
e-İhaleden 3 ayda 60 milyon lira gelir
e-İhaleden 3 ayda 60 milyon lira gelir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ