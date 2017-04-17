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TÜRKONFED: Özgürlükçü Demokrasi ve Ekonomiye Odaklanma Zamanı

Türkiye’nin her bölgesinde 25 federasyon, 190 dernek ve 40 bin şirket ile yaygın bir şekilde temsil gücüne sahip olan TÜRKONFED, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili Anayasa Referandumu” sürecine ilişkin özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma zamanı geldiğini söyledi. TÜRKONFED açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

TÜRKONFED: Özgürlükçü Demokrasi ve Ekonomiye Odaklanma Zamanı

Türkiye’nin her bölgesinde 25 federasyon, 190 dernek ve 40 bin şirket ile yaygın bir şekilde temsil gücüne sahip olan TÜRKONFED, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili Anayasa Referandumu” sürecine ilişkin özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma zamanı geldiğini söyledi. TÜRKONFED açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

17 Nisan 2017 Pazartesi 12:01
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TÜRKONFED: Özgürlükçü Demokrasi ve Ekonomiye Odaklanma Zamanı

İSTANBUL - Referandumlar, tüm dünyada demokrasi kültürünün parçasıdır. Toplumun demokratik bir olgunluk içinde verdiği oyun rengine güveniyoruz. Türk halkı refah, barış ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumsal düzen beklemektedir. Bu toplumsal düzenin demokratik hukuk devleti ve dışa açık piyasa ekonomisi kuralları altında işlerlik kazanacağı bir gerçektir. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla artık özgürlükçü demokrasi ve ekonomiye odaklanma zamanı gelmiştir.

Ekonomik teşviklerin, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, üretim ve ihracatın artırılmasını amaçlayan Kredi Garanti Fonu’nun bütçe disiplini gözetilerek etkinliğinin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, yerli üretimin desteklenmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, teknoloji ve Ar-Ge odaklı politikaların izlenmesi gibi hayata geçirilecek ekonomik ve yapısal reformlar da sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. 11’inci 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın bu reformları kapsayacağı beklentisi içerisindeyiz.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında AB üyeliği hedefi önemli bir çıpa işlevi görmektedir. AB’ye uyum reformlarını sadece üyelik süreci için değil Türk halkının özlenen özgürlükçü demokrasiyi hak ettiğine inandığımız için destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece içeride değil, dışarıda da uzlaşma kültürü ve diplomasi dilinin ağırlık kazanması için siyasi partilerimiz başta olmak üzere iş dünyası örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kanaat önderleri ve toplum kesimlerinin ortak bir gelecek paydasında birleşmesi gücümüze güç katacaktır. 

Gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi kültürüne ihtiyacımız vardır. Gelişmiş demokrasilerin birleştirici unsuru ise kapsayıcı ve bütünleştirici bir anayasadır. 21. yy Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni anayasanın; özgürlüklerin önünü açacak, toplumu birleştirecek şekilde, ortak akıl ve uzlaşıyla hazırlanması önemlidir. Ülkemiz, 21. yy’ın dünyasına yakışır yeni ve sivil bir anayasayı hak etmektedir. 80 milyon olarak enerjimizi, geleceğimizi ilgilendiren konulara odaklamalı ve var gücümüzle ülkemizin kalkınması için seferber olmalıyız. 

Son Güncelleme: 17.04.2017 12:03
Anahtar Kelimeler:
EkonomiDemokrasiTÜRKONFED
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