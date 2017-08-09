TÜRKONFED Geleceğin Girişimcilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu

İSTANBUL- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesinin kapanışı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile gerçekleşti. 30 lise öğrencisine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik eğitimlerinin verildiği projenin son ayağı olan toplantıda, gençler geliştirdikleri fikirleri şirketler ve melek yatırımcılardan oluşan jüriye sundu. Toplantıda düzenlenen törenle TÜRKONFED tarafından öğrencilere katılım sertifikası verildi.

Kadooğlu: “Projemizi Anadolu’ya da yaymayı planlıyoruz”

Ülkemizde yüzde 11,3 oranında olan işsizliğin genç nüfusta yüzde 24,5 seviyesine ulaştığını ifade eden TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “İşsizlik Türkiye'nin kronik bir sorunu olmaya doğru giderken, özellikle genç işsizlikte ulaşılan son rakam ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında gençliğin dinamizmini yeterince kullanamadığımız gerçeğini ortaya koyuyor. Gençliğin kariyer umutları ile iş dünyasının gençlikten beklentilerini, genç işsizlik rakamlarının ortaya koyduğu gerçeği de iyi analiz ederek doğru politikalarla yönlendirmek önem kazanıyor. Dijital süreçlere hâkim olan gençlerin, şirketleri dönüştürme kapasiteleri üzerine ülkeler, özellikle nitelikli insan kaynağı geliştirmek için önemli yatırımlar yapıyor. Eğitim özellikle mesleki formasyonu artıracak modeller ile desteklenirse, ülkemizin küresel rekabette lig atlayacağı bir gerçektir. Teori ile pratiğin dijital teknolojinin imkânlarıyla birleştirilmesi, özgüveni yüksek eğitimli ve kaliteli bir kuşağın yetiştirilmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. TÜRKONFED olarak başlattığımız STEM projesi ile üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğinin emin ellerde olmasını istiyorsak, gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve beklentilerine uygun girişimci ekosistemini oluşturmamız önem kazanıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz STEM İle Girişimcilikte Yeni Ufuklar Projesi ile liseli gençlerimizi girişimcilik kültürü ile tanıştırırken, çok değerli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle melek yatırımcılara projeleri için destek arayacakları bir network de yaratmayı amaçlıyoruz Bu amaçla gelecek yıllarda projemizi Anadolu’ya yaymayı da planlıyoruz” dedi.

Öğrenciler iş dünyasını ilk elden tecrübe etme fırsatı buldu

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM; disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren bu 4 disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olarak öne çıkıyor. ABD Ankara Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, katılımcılara Temmuz ayı süresince ”Genç Girişimciler Bilimle Geleceği Yakalıyor”, “Teknoloji ile Dijital Çağın Girişimi”, “Genç Yetenekler ve Sınır Tanımayan Meslekler” adlı girişimcilik eğitimleri verildi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında lise 3 ve 4. sınıfa başlayacak öğrencilerin katıldığı projenin kapanış toplantısında yatırımcılarla buluşan gençler, iş dünyasını yakından tanıma olanağına kavuştu. Proje boyunca teorik eğitimi saha gezileri ile pratiğe taşıma imkânı bulan öğrenciler, ileride projelerine nasıl destek bulacaklarını da öğrendiler. Sunulan girişim fikirleri arasında kullanıcıların ilgi alanını doğru tespit edip uygun kitap ve film önerisi yapan mobil uygulama, Hololens aracılığıyla henüz inşaat halindeyken evin tamamlanmış ve eşyalı halini gösteren mobil emlak uygulaması, entegre edilebilir kalorimetre cihazı gibi projeler yer aldı.