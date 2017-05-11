TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi Diyarbakır'da Yapılacak



Türkiye’nin gönüllük esasıyla bir araya gelmiş, en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED tarafından düzenlenen Girişim ve İş Dünyası Konseyi’nin 39’uncusu, 12-13 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılacağı TÜRKONFED 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi; Tarkan Kadooğlu, Erol Bilecik, Nihat Özdemir, Batu Aksoy gibi iş dünyasının yakından tanıdığı isimler ile Şahismail Bedirhanoğlu ve Burç Baysal gibi Diyarbakırlı iş insanlarını da bir araya getirecek.

11 Mayıs 2017 / İstanbul – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 39. Girişim ve İş Dünyası Konseyi, bu yıl Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) ev sahipliğinde 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Diyarbakır Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın da katılacağı Konsey kapsamında, TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye’de kentler bağlamında gelişim dinamiklerini ortaya koyan “Kent Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler-Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne” raporu da açıklanacak. Rapor, TÜRKONFED ve İPM tarafından hayata geçirilen Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetişim Forumu’nun ilk ürünü olması ve sürdürülebilir kalkınmanın bölgesel kalkınmadan başlayacağını kent-bölge ekonomisi çerçevesinde irdelemesi açısından da önemli tespitler içeriyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu ve DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal’ın konuşmaları ile başlayacak Konsey toplantısına; Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, TURCAS Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ile TÜRKONFED Danışmanı Dr. Haluk Tükel gibi çok sayıda önemli isim katılım gösterecek. Konsey toplantısında TÜRKONFED üyeleri arasında etkin bir işbirliği kurulmasını amaçlayan “Ticaret Köprüsü Görüşmeleri” de yapılacak.