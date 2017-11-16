TÜRKONFED 21. Girişim Ve İş Dünyası Zirvesi 18 Kasım’da Ankara’da Yapılacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, bu yıl “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” ana temasıyla İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD) ve Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) ev sahipliğinde 18 Kasım’da Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirilecek.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek’in açılış konuşmalarının olacağı Zirve toplantısı kapsamında, TÜRKONFED ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırması açıklanacak.

Kamuya açık verilerden hareketle hazırlanan ve son 3 yılda sürekli yüksek büyüme gösteren şirketleri derinlemesine inceleyen araştırmanın detayları; Araştırma Yazarı ve Aspen Family Business Group Türkiye Direktörü Burak Koçer’in moderatörlüğünde, Londra Borsası Elite Programı İcra Kurulu Başkanı Luca Peyrano, Has Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Bites Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri CEO’su Uğur Coşkun ve Vector Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Halit Erol Şengünler’in katılacağı panelde ele alınacak. TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, zirve bildirisinin okunması ile sona erecek.