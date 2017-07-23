Turkon Line CEO'su Kalkavan: Gaziantep'teki bir halıcının Amerika rüyasıyız

İSTANBUL - Turkon Line Üst Yöneticisi (CEO) Alkın Kalkavan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kalkavan, 20. yılını dolduran şirketin ABD, Avrupa, Doğu ve Batı Akdeniz olmak üzere 4 ana ve Karadeniz ile Kuzey Afrika olmak üzere 2 tali hatta faaliyet gösterdiğini ifade etti.

İhracatçının ve ithalatçının yük hacmini bulundukları lokasyondan Türkiye’ye ya da teslimat destinasyonuna taşıdıklarını aktaran Kalkavan, şunları kaydetti:

"Örnek vermek gerekirse; biz Gaziantep'teki bir halıcının Amerika rüyasıyız. Yükünü Gaziantep’teki fabrikasından alıp, Amerika’nın iç destinasyonundaki deposuna taşıma sürecini tamamlıyoruz. Oradaki akreditif başlangıcından, malın çekimine kadarki zincirin bütün halkalarının eksiksiz olarak bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlara göre, Gaziantep’ten yapılan ihracatla Türkiye, dünyanın en büyük ikinci halı ihracatçısı konumuna yükseldi. Bu bizim için de gurur verici bir sonuç."

"Denizlerdeki yüke hakim olan dünya ekonomisinde de söz sahibi oluyor"

Kalkavan, ihracatçı ve ithalatçının takribi bir hesap ile 4-5 milyar dolarının Türkiye’de kalmasını sağlayan bir şirket olduklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız işin değerine bakacak olursak, dünyada bu sektörde artık şirketler değil ülkeler kıyasıya rekabet ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa’nın dediği gibi; 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur.' Bu nedenle denizlerdeki yüke hakim olan dünya ekonomisinde de söz sahibi oluyor. Dünyada bunun başında şu an Çin geliyor. Çin dünyadaki en büyük şirketleri satın alarak bu ekonomide bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Son olarak Türkiye’nin en büyük özel limanı olan Kumport Limanı’nı satın aldı."

"Devletin desteği KOBİ’lere, ihracatçıya ve ithalatçıya nefes aldırdı"

Kalkavan, devletin, sektöre desteğini dolaylı yoldan, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri üzerinden verdiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu şekilde sağladığı destekle KOBİ’lere, ihracatçıya ve ithalatçıya nefes aldırdı. Dışarıdan yüksek faiz yükü ile borçlanan firmalarımıza, KGF üzerinden düşük faizle borçlanma imkanıyla beraber tekrar atılım yapma fırsatı doğdu."