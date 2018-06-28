Türkler Dijital Paranın Geleceğine İnanıyor

Her yıl IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen ING Uluslararası Mobil Bankacılık Araştırması’nda kripto paralar merceğe alındı. Bu yıl altıncısı yayınlanan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak Amerika ve Avusturalya’dan yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, kripto para birimlerinin kullanım alışkanlıkları ile ilgili önemli bilgiler sunuyor.

Türklerin yüzde 45’i ileride kripto para almayı düşünüyor

Araştırmaya göre, Türklerin yüzde 45’i ileride kripto para birimlerine sahip olmayı düşündüklerini belirterek, yüzde 25 olan Avrupa ortalamasının üzerinde ve Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Dijital para birimlerinin geleceğin online harcama aracı olacağı görüşüne katılan Avrupalıların ortalaması 2015’e kıyasla yüzde 9 artarak yüzde 35 olmasına rağmen, Türkiye’de bu oran yüzde 53 ile Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Aynı şekilde Türklerin yüzde 49’u dijital para birimlerinin geleceğin yatırım aracı olduğunu, yüzde 51’i ise dijital para birimlerinin değerinin önümüzdeki bir yıl içerisinde artacağını belirterek; araştırmada yer alan diğer Avrupa ülkelerini geride bırakıyor. Türkiye’de internet üzerinden yapılan anketle oluşturulan araştırmaya göre, Türkiye’de neredeyse her 5 kişiden 1’inin kripto parası var. Türkiye, yüzde 18’lik bu oran ile, içerisinde yer aldığı yüzde 9’luk Avrupa ortalamasını ikiye katlayarak araştırmada en çok kripto para birimine sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Kripto para sahipliği online harcama alışkanlıklarını değiştirecek

Araştırma, kripto para birimi sahipliğindeki olası büyümenin, online harcama alışkanlıklarında da aşamalı olarak bir değişime sebep olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre dijital para birimlerinin dengesizliği ve görece olgunlaşmaması bir risk olarak görüldüğünden, uzun dönemli işlemler konusunda daha isteksiz bir eğilim varken; kripto para birimlerini tek seferlik ödeme veya satın almalar sırasında kullanma fikrine daha ılımlı bakılıyor. Avrupalıların yüzde 49’u ödeme biçimlerini değiştirmek istemediklerini belirtmesine rağmen, her 10 Avrupalıdan 3’ü, uluslararası online satın alma işlemlerini kripto para birimiyle yapmayı düşünebildiğini söylüyor. Bununla birlikte, Avrupalıların yüzde 35’i dijital para birimlerinin geleceğin online harcama aracı olacağını söylerken yalnızca yüzde 15’lik bir kesim net maaşlarını kripto para birimi ile almayı düşünebildiğini belirtiyor.

Dijital para birimleri yatırımın geleceğini şekillendiriyor

Avrupalıların yüzde 35’i dijital para birimlerinin değerinin 12 ay içinde artacağı konusunda hem fikir. Her 3 kişiden 1’i dijital para birimlerinin yatırımın geleceği olduğu ve bu para birimlerinin online harcamanın geleceği konusunda aynı görüşte. Ancak araştırmaya göre, kripto para birimlerine yatırım yapmak, diğer yatırım türlerinden daha riskli olarak da algılanıyor. Avrupa’daki katılımcıların yüzde 46’sı, borsaya yatırım yapmanın dijital para birimlerine yatırım yapmaktan daha az riskli olduğunu düşünüyor. Ayrıca kripto para birimlerini bilen, bu para birimlerine sahip olan veya olmayı düşünen her 10 Avrupalıdan 3’ü ise, belki de algılanan risk nedeniyle bunlara asla yatırım yapmayacaklarını söylüyor. Bitcoin veya benzeri dijital para birimlerine yatırım yapmayı düşünen kişilerden yüzde 27’si uzman internet sitelerinden yönlendirme tercih ettiklerini, yüzde 21’i ise bir mali danışman ile iletişime geçeceklerini belirtiyor.

Mobil bankacılığı kullananların ve erkeklerin kripto para alması daha olası

Araştırmada mobil bankacılık kullanan ve kripto parası olan Avrupalıların oranı yüzde 12 iken, mobil bankacılığı kullanmayanlarda kripto para birimi sahipliği yüzde 4 seviyesinde. Ayrıca, Avrupa’daki erkeklerin yüzde 13’ü kripto para birimine sahipken, kadınlarda bu oran yüzde 6 düzeyinde seyrediyor.