TÜRKKEP’ten İhracatçılara ve KOBİ’lere Masrafsız E-Dönüşüm Kampanyası

Türkiye’de dijitalleşmenin öncü firmalarından TÜRKKEP, KEP hesabını taşıyan ihracatçılar ve KOBİ’ler için yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya dahilinde KEP hesaplarını TÜRKKEP’e taşıyan şirketlerin masrafları TÜRKKEP tarafından ödenecek. Kampanya ilgili konuşan TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “TÜRKKEP olarak ihracatçılara ve KOBİ’lere e-Dönüşüm konusunda destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başlattığımız kampanya ile KEP hesaplarını TÜRKKEP’e taşıyan firmaların masraflarını biz karşılayacağız. TÜRKKEP olarak, şirketlerin e-Dönüşüm entegrasyonu konusunda en iyi ve en güvenli şekilde hizmet vermekteyiz. Verdiğimiz KEP hizmetlerinden yararlanmak isteyen ihracatçılar kampanyamız sayesinde KEP hesaplarını taşırken oluşacak olan masrafları ödemeyecek” dedi.

KEP’in her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getirdiğinin altını çizen Nevruz, “KEP ile birlikte alıcıyı ve göndericiyi belirli yükümlülükler altına sokan her türlü resmi evrak gönderimi güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik olarak gerçekleştirilebilir” dedi.