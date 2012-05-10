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Türkiye'yi operasyon üssü yapacaklar

Çağlayan,"General Electric ile önemli bir görüşme yapacağız. Türkiye'yi operasyon üssü yapacaklarını açıklayacaklar" dedi.

Türkiye'yi operasyon üssü yapacaklar

Çağlayan,"General Electric ile önemli bir görüşme yapacağız. Türkiye'yi operasyon üssü yapacaklarını açıklayacaklar" dedi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 12:25
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Türkiye'yi operasyon üssü yapacaklar

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 6. kez düzenlenen ''Uluslararası Markalaşma Stratejilerinde İnovasyon ve Sosyal Sorumluluk'' konulu Turquality Vizyon Semineri'nde yaptığı konuşmada, ihracat içindeki markalı ürünlerin miktarının artırılması gerektiğini vurguladı.
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 135 milyar dolarlık ihracatta ürünler üst üste konulduğunda 90 milyon tonluk ihracatın söz konusu olduğuna dikkati çeken Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Biz ihracatın 1 kilogramını kaça yapıyoruz? Gördük ki bizim 1 kilogram ihracatımızın değeri 1,46 dolar... Bugün Almanya'nın 1 kilogram ihracat fiyatı 4,1 dolar, Japonya'nın 3,5 dolar, Kore'nin 3 dolar... Türkiye, Almanya gibi bir ihracat portföyüne sahip olsa, yani markalı ürünler, yüksek teknoloji ihtiva eden ürünlerle ihracat yapsa, biz aynı miktarda 90 milyon ton ihracat yapsak bile bizim ihracatımız yaklaşık 350 milyar doların üzerinde olur. Bunu bir hedef olsun diye söylüyorum. Türkiye'nin yapmış olduğu ihracat rakamında, birim ihracat kilogram fiyatının çok daha yüksek rakamlara çekebilme noktasındaki şansımızı anlatmak istiyorum.''

''Önemli olan tasarımların meyvelerini toplamak''
Ekonomi Bakanı Çağlayan, tasarımların somut meyvelerini toplamanın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
''Bunun için çok daha fazla Ar-Ge ve marka yatırımı yapmamız gerektiğini hepimiz artık biliyoruz. Ar-Ge, bir maliyet değil, şirketin geleceğine yönelik yatırımdır. Marka ise rekabet avantajı katan en önemli maddi olmayan değerdir. Geçmişte para kazandığımızda ilk yaptığımız şey çok lüks otolar, sonra en büyük yazlıklar almaktı. Ar-Ge dediklerinde onun ne olduğunu sorgulamazdık, marka dediklerinde 'Ne yapacağım markayı? Ben para kazanıyorum' derdik. Bugün giderek ciddi bir şekilde acımasızca gelişen rekabet ortamında artık marka olmak zorundayız.''
Çağlayan, dünyada tanınan bazı markaların değerine işaret ederek, ''General Electric ile bugün önemli bir görüşme yapacağız. Dün benimle görüşme yaptılar. Türkiye'yi operasyon üssü yapacaklarını önümüzdeki çok kısa bir süre içinde benimle birlikte açıklayacaklar. Marka değeri 43 milyar dolar... diye konuştu.

 

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 04:26
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeyi Operasyon üssü Yapacaklar
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