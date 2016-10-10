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"Türkiye'ye güvenen asla pişman olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de enerjinin her alanında ciddi bir yatırım potansiyeli mevcuttur. Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapan asla pişman olmamıştır, bundan sonra da pişman olmayacaktır." dedi.

"Türkiye'ye güvenen asla pişman olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de enerjinin her alanında ciddi bir yatırım potansiyeli mevcuttur. Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapan asla pişman olmamıştır, bundan sonra da pişman olmayacaktır." dedi.

10 Ekim 2016 Pazartesi 15:51
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 23. Dünya Enerji Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kongre ile enerjinin barış ve adaletin aracı haline getirilmesinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Türkiye'nin enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülkedir olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun yanında Türkiye, özellikle son 14 yıldır dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına sahiptir. Bu durum, enerji talebimizin yılda yüzde 6 ile yüzde 8 arasında artış göstermesine yol açmıştır. Biz bu talebi karşılamanın yanında enerji arz güvenliğimizi sağlamak ve enerji sepetini çeşitlendirmek için de çalışıyoruz."

"1,1 milyar insan elektrikten mahrum"

Enerji sorunu çözülmeden, kalkınma, yatırım, büyüme, sağlık, beslenme ve ısınmadan bahsedilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Dünya genelinde elektrikten mahrum olan 1,1 milyar insanın 650 milyonu Sahra Altı Afrika'da yaşıyor. Dünyanın kuzeyi zenginlik ve refah içinde yaşarken, güneyi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çekiyor. Bölgedeki durumun aciliyeti nedeniyle çalışmalarımızı burası üzerinde yoğunlaştırdık." dedi.

"Türkiye'de ciddi yatırım potansiyeli var"

Türkiye'de enerjinin her alanında ciddi bir yatırım potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için tüm enerji şirketlerini ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz. Türkiye'ye güvenen, ülkemize yatırım yapan asla pişman olmamıştır, bundan sonra da pişman olmayacaktır." diye konuştu.

Nükleer enerji çalışmaları

Türkiye'nin önem verdiği alanlar arasında nükleer enerjinin de bulunduğunu bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2010 yılında Rusya Federasyonu ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin gerçekleştirilmesine yönelik bir hükümetlerarası anlaşmayı imzaladık. Japonya'yla da Karadeniz kıyısında tesisine karar verilen Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için bir anlaşma yaptık. Şimdi de üçüncü nükleer santral projesini hayata geçirmenin arayışı içindeyiz. Zira ileri teknoloji noktasında, bizim ciddi noktada bir enerji potansiyeline ihtiyacımız var. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun nükleer enerjiden karşılanmasıdır."


AA

Son Güncelleme: 10.10.2016 15:52
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAnadolu AjansıDünya Enerji KongresiYatırım Potansiyeli
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