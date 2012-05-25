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Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam

IMF Daimi Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, ''Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam" dedi.

Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam

IMF Daimi Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, ''Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam" dedi.

25 Mayıs 2012 Cuma 09:14
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Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam
İSTANBUL - Uluslararası Para Fonu (IMF) Daimi Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, devam eden reformu sonucunda yüzde 6'nın üzerinde bir oy hakkının gelişmiş ülkelerden dinamik yükselen piyasalara ve gelişmekte olan ülkelere  kaydırılacağını belirterek, ''Reform tamamlandıktan sonra Türkiye, IMF'nin en büyük 20 üyesinden biri olacak, Türkiye'nin IMF'deki kotası yaklaşık dört kat artacak'' dedi.

Lewis, ''Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam... Türkiye için önemli olan mevcut zorluklara yönelik doğru politikalara odaklanmaya devam etmektir'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 03:30
Anahtar Kelimeler:
IMF
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