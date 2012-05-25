İSTANBUL - Uluslararası Para Fonu (IMF) Daimi Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, devam eden reformu sonucunda yüzde 6'nın üzerinde bir oy hakkının gelişmiş ülkelerden dinamik yükselen piyasalara ve gelişmekte olan ülkelere kaydırılacağını belirterek, ''Reform tamamlandıktan sonra Türkiye, IMF'nin en büyük 20 üyesinden biri olacak, Türkiye'nin IMF'deki kotası yaklaşık dört kat artacak'' dedi.



Lewis, ''Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam... Türkiye için önemli olan mevcut zorluklara yönelik doğru politikalara odaklanmaya devam etmektir'' şeklinde konuştu.