Lewis, ''Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam... Türkiye için önemli olan mevcut zorluklara yönelik doğru politikalara odaklanmaya devam etmektir'' şeklinde konuştu.
AA
IMF Daimi Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, ''Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam" dedi.
Lewis, ''Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin makroekonomik temelleri sağlam... Türkiye için önemli olan mevcut zorluklara yönelik doğru politikalara odaklanmaya devam etmektir'' şeklinde konuştu.
AA