Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, IMF Başkanı Christine Lagarde'ı kabul ederek bir süre görüştü.

Conrad Otel'de gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeden basın mensupları sadece görüntü aldı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, IMF Başkanı Christine Lagarde ile yaptığı görüşmede, Lagarde'ın Türkiye'nin bilhassa küresel krizde bir başarı hikayesi oluşturduğunu, Türkiye'nin bu başarısından son derece mutlu olduğunu ve bunu dünya ekonomisi adına önemli gördüğünü ifade ettiğini bildirdi.

Bakan Çağlayan, ''IMF Başkanı'nın bana söylediği cümle aynen şöyle; (Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok, IMF'nin Türkiye gibi güçlü bir ülkeye ihtiyacı var)'' dedi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, şu an için Türkiye'nin küresel krizden geçtiği bir ortamda bile IMF ile herhangi bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını ifade ederek, ''Çıpamızı Türkiye çıpasına bağlamış olarak yolumuza devam etme konusunda kesin kararlıyız. Önümüzdeki dönemlerde IMF ile sadece para anlaşması değil, birçok alanda birçok başlık altında çok çeşitli anlaşmalar yapılabilir. Birçok ülke tarafından yapılıyor. Ama şu an için Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok'' diye konuştu.

Çağlayan, ''Bizim orta vadali programdaki hedefimiz yüzde 4. Birinci çeyrekte büyüme rakamları biraz düşük gelebilir, gelebilecektir. Biz hedeflerimiz doğrultusunda inanıyoruz ki Türkiye 2. 3. ve 4. çeyreklerde büyümeye devam edecek. Ben hala şu anda bile Türk ekonomisinin yüzde 4'den fazla büyüyebileceği şahsi öngörüsüne sahibim'' dedi.