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Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu

İstanbul Sanayi Odası, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını açıkladı​.

Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu

İstanbul Sanayi Odası, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını açıkladı​.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 11:43
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Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu

İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını açıkladı​.

Araştırmaya göre, ikinci 500'de ilk sırayı, 223 milyon 718 bin liralık üretimden satışı ile Emas Makina Sanayi aldı. Emas Makina, 2014 yılında İSO İkinci 500'de 42'inci sırada yer almıştı.

Listede, Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi 223 milyon 668 bin liralık üretimden satışıyla ikinci, Güçlü Fındık Gıda Sanayi ve Ticaret ise 223 milyon 171 bin liralık üretimden satış ile üçüncü sıraya yerleşti.

Üretimden net satışlar yüzde 5,3 arttı

Araştırmaya göre, bir önceki yıla göre net satışlarını yüzde 6,6 artırarak 87 milyar 332,1 milyon liraya çıkaran İSO İkinci 500’ü oluşturan sanayi şirketlerinin 2014'te 71,8 milyar lira olan üretimden net satışları, 2015 yılında cari fiyatlarla yüzde 5,3 artarak 75,6 milyar TL oldu. Veriler, enflasyon ve GSYH deflatörü ile karşılaştırıldığında, 2015'te sanayi büyümesinin sınırlı kaldığını ortaya koydu.

İSO İkinci 500’de faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) mutlak büyüklüğü, 2015’te 10,4 milyar lira olarak hesaplandı. 2014 yılında bu büyüklük 8,9 milyar liraydı. Böylece İSO İkinci 500, bir önceki yıla göre FAVÖK büyüklüğünü yüzde 16,5 oranında artırdı. Araştırmada, sanayicilerin, son 2 yılda FAVÖK oranlarındaki iyileşmeye ağırlık vererek 2014 ve 2015 yıllarında İSO İkinci 500’ün FAVÖK oranlarını iyileştirme başarısı gösterdiği kaydedildi.

Sanayiciler, 2015 yılında esas faaliyetlerinden elde ettiği karını da 2014 yılına göre artırdı. Faaliyet karının net satışlara oranı son yılların en yüksek düzeyi olan yüzde 8,5’e ulaştı. Böylece sanayiciler, 2014 yılında 6,2 milyar lira olan faaliyet karını yüzde 19,9’luk artışla 7,4 milyar liraya çıkarmayı başardı.

Finansman giderleri de artarak net satışlara oranla yüzde 3,2’den yüzde 4,3’e, 2 milyar 581 milyon liradan 3 milyar 785 milyar liraya yükseldi. Faaliyet karlarındaki artışa rağmen finansman giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle İSO İkinci 500’ün karlılıklarında da, İSO Birinci 500’deki gibi düşüş yaşandı.

Kazandığı paranın yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetti 

Sonuçlar, İSO 500’de de görülen finansman gideri sorununun, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda da kendini gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmada, sanayicilerin, faaliyet karının büyük bölümünü finansman gideri olarak harcamak zorunda kaldığı, finansman giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 46,6 artmasının bunu açıkça gösterdiği belirtildi.

Sanayici elde ettiği 7,4 milyar liralık faaliyet karının 3,8 milyar lirasını, yani yüzde 51,1’ini finansman gideri olarak harcadı. İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda olduğu gibi, İSO İkinci 500’de de sanayici Ar-Ge yaparak, yatırım yaparak, istihdam yaratarak ve risk alarak kazandığı paranın yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetti.

Araştırmaya göre, sanayiciler, esas faaliyet karlarını önemli oranda artırma başarısı gösterirken, finansman giderlerindeki artışlar bu karlılıkları eritiyor. Bunun sonucunda dönem kar ve zarar toplamı, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azalarak 4,5 milyar liradan 4,4 milyar liraya gerilemiş oldu.

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 11:43
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSanayiönce Vatan
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