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Türkiye’nin en itibarlı markaları Nisan’da açıklanıyor

Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce akademik denetimi yapılan Türkiye İtibar Endeksi araştırmasının 6’ncısı için saha çalışmaları tamamlandı. Raporlama aşamasına gelinen endeks çalışmasında sonuçlar Nisan ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacak.

Türkiye’nin en itibarlı markaları Nisan’da açıklanıyor

Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce akademik denetimi yapılan Türkiye İtibar Endeksi araştırmasının 6’ncısı için saha çalışmaları tamamlandı. Raporlama aşamasına gelinen endeks çalışmasında sonuçlar Nisan ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacak.

17 Mart 2017 Cuma 14:58
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Türkiye’nin en itibarlı markaları Nisan’da açıklanıyor

2016 araştırmasının saha çalışmaları tamamlandı. Raporlama safhasına gelinen araştırmanın sonuçları Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak.

Türk ekonomisinin en önemli lokomotif sektörleri arasında yer alan; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörü olmak üzere, 20 sektörün 2016 yılındaki itibar karnesi çıkarılacak.

Türkiye İtibar Endeksi, 6 yıldır kurumların itibar değerini ölçümlüyor

İtibar Atölyesi ve Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “2011 yılından bu yana gerçekleştirilen TİE, kurumların kamuoyundaki itibarlarını gözlemlemeleri açısından da büyük önem taşıyor. Raporda sektörde en itibarlı isimlerin yanı sıra ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarının itibar değerleri, sektör içi rakiplerinden farklılıkları, kamuoyunun beklentisi ile birlikte kurum itibarını artırmaya yönelik öncelikler ve tavsiyeler de yer alıyor” dedi.

Türkiye çapında “İtibar” kavramı tam olarak anlaşılmış değil

Türkiye İtibar Endeksi 2016 araştırması, bu yıl ilk kez CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile Türkiye çapında 26 bölgede gerçekleştirilirdi.

Ertan Acar, ülkemizde itibar kavramının tam olarak anlaşılmadığını belirterek şu açıklamayı yapıyor:

“İtibar, kurum ve markalar açısından önemli bir kaldıraç. Öyle ki; Kamuoyu nezdinde itibarlı kabul edilen kurum ve markalar herhangi bir konuda hata yapsalar dahi, hedef kitlelerini kendileri lehine düşünce ve davranış geliştirmeye yönlendirme gücüne sahipler. Fakat buna rağmen ülkemizde itibar kavramının tam olarak değeri verilmiş değil. İşletmecilik kültürünün genetik bilimi kadar derinleştiği batı dünyasında, itibarı ölçebilir hale getirmek uzunca süre önemli bir istatistik sorunu olmuştur. Bugün artık itibar da kesin olarak ölçülebilir bir değerdir. Türkiye’de de bu görevi İtibar Atölyesi olarak biz üstlendik. Bu yolda da en güvenilir araştırma yöntemlerini kullanarak, ülkemizdeki şirket ve kurum itibarlarına dair yaptığımız TİE araştırmasının bu yıl 6’ıncısını gerçekleştirdik. Kısa bir süre sonra da araştırmayı raporlayıp sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bu vesile ile ülkemizde ‘itibar’ı bir kez daha gündeme getirip anlatacağız. Hedefimiz, her yıl Türkiye’nin itibar nabzını tutarak itibarın sadece bilinirlikle sağlanmadığını ortaya koymak. ”

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEn Itibarlı MarkalarYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik BölümüTürkiye İtibar Endeksi
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