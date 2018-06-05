Türkiye’nin en değerli markası THY

Brand Finance’nin 2018 yılı değerlendirme sonuçlarına göre THY'nin, Türkiye’nin tüm sektörlerinde "En Değerli Markası" ilan edilmesiyle ilgili THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bu yıl bir kez daha Türkiye'nin tüm sektörlerdeki en değerli markası olarak ilan edilmek bizim için çok büyük bir gurur." açıklaması yaptı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, geçen yıllarda da bu unvana layık görülen bayrak taşıyıcı havayolu THY'nin, 2018 yılı sonuçları ile Türkiye'nin en değerli markası titrini bir kez daha tescillediği ifade edildi.

Sonuçlarla ilgili Aycı, "Bu yıl bir kez daha Türkiye'nin tüm sektörlerdeki en değerli markası olarak ilan edilmek bizim için çok büyük bir gurur. Ülkemizin küresel düzlemdeki en büyük marka elçisi unvanının da sahibi olarak layık görüldüğümüz bu payeleri, içeride ve dışarıda hakkıyla taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.