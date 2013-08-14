Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye'den Cibuti'ye "enerji" desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Cibuti'nin jeotermal ve diğer enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için Eximbank'tan 15 milyon dolarlık destek sağlanması konusunda hazırlık yapıldığını bildirdi.

Türkiye'den Cibuti'ye "enerji" desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Cibuti'nin jeotermal ve diğer enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için Eximbank'tan 15 milyon dolarlık destek sağlanması konusunda hazırlık yapıldığını bildirdi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 08:34
1506 Okunma
Türkiye'den Cibuti'ye
ANKARA

Bakanlıkta, Cibuti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Yakup Mahmut'la görüşen Bakan Taner Yıldız, Türkiye'nin, bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Cibuti'ye yardımcı olacağını söyledi.

Yıldız, Cibuti'nin enerji ihtiyacına ilişkin konuları görüştüklerini ifade ederek, bu ülkenin  jeotermal ve diğer enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için Eximbank'tan 15 milyon dolarlık destek sağlanması konusunda hazırlık yapıldığını bildirdi. Yıldız, "Türkiye'deki sondaj makineleri biliyorsunuz ülkemizdeki işlerine ancak yetişebiliyorlar. Bizim de bu manada ihtiyaçlarımız var. Hem kalıcı olması açısından hem orada sürdürülebilir olması açısından sondaj makinelerini Cibuti tedarik etmiş olacak. Cibuti, yerli kaynaklarla kendi elektriğini tedarik edecek" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 08:35
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeden Cibuti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
diyarbakırlı şehmuz. 2013-08-17 17:44:44

inşaallah,tüm müslüman ülkeler kendi ayaklarının üstünde duraraksiyonizme ve emperyalizme karşı omuz omuza vererek bu cihaddan zaferle galip gelirler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ