Türkiye'den Cibuti'ye

ANKARA



Bakanlıkta, Cibuti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Yakup Mahmut'la görüşen Bakan Taner Yıldız, Türkiye'nin, bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Cibuti'ye yardımcı olacağını söyledi.



Yıldız, Cibuti'nin enerji ihtiyacına ilişkin konuları görüştüklerini ifade ederek, bu ülkenin jeotermal ve diğer enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için Eximbank'tan 15 milyon dolarlık destek sağlanması konusunda hazırlık yapıldığını bildirdi. Yıldız, "Türkiye'deki sondaj makineleri biliyorsunuz ülkemizdeki işlerine ancak yetişebiliyorlar. Bizim de bu manada ihtiyaçlarımız var. Hem kalıcı olması açısından hem orada sürdürülebilir olması açısından sondaj makinelerini Cibuti tedarik etmiş olacak. Cibuti, yerli kaynaklarla kendi elektriğini tedarik edecek" diye konuştu.





AA