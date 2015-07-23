Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları yüzde 22,3 azaldı

ANKARA - Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'deki gayrimenkul yatırımları, yılın beş aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azaldı.



Ekonomi Bakanlığının verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyar 683 milyon dolar olan yabancıların gayrimenkul yatırımları, bu yıl söz konusu dönemde yüzde 22,3 azalarak 1 milyar 307 milyon dolara geriledi.



Yabancıların gayrimenkul yatırımları, ocakta 257, şubatta 219, martta 289, nisanda 232, mayısta 310 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'de kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı da söz konusu dönemler karşılaştırıldığında yüzde 7,9 düştü. Geçen sene ocak-mayıs döneminde bin 847 uluslararası şirket kurulurken, bu sene söz konusu dönemdeki sayı bin 701 oldu.



