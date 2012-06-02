Türkiye'de 1000 yıl yetecek bor var

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Orhan Yılmaz, bor madenini ''sanayinin olmazsa olmazı'' diye niteleyerek, dünyada en fazla bor rezervine sahip ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yaklaşık 4 milyar ton rezerve sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

''Emet'teki tesislerimizde bor madenini kimyasala dönüştürüyoruz. Bu günkü dünya tüketimi miktarlarına göre, Türkiye'de 1000 yıl yetecek kadar bor madenimiz var. Türkiye ve Eti Maden İşletmeleri olarak dünyada bor konusunda söz sahibi ülkeyiz. Türkiye'deki tüm bor tesislerimize 2 bin 500 eleman alacağız.''



