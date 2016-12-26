Türkiye'nin, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, "Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır." diye konuştu.
Yapılan yatırımlar ile 55 havalimanına sahip olunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"29 yeni havalimanı ile 81 vilayeti bulunan ülkemizde 55 havalimanına sahip olduk. İstanbul'da halen inşası süren yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacaktır. Eğitimden sağlığa, enerjiden toplu konuta kadar diğer hizmet alanlarında da benzer başarılara imza attık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz."
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