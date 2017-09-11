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Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:29
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Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 16,3 yükselerek, 734 milyar 211 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,7, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 6,3, inşaat sektörünün ise yüzde 6,8 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 yükseldi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikGayri Safi Yurtiçi Hasıla
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