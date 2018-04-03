MERSİN

Rusatom Energy International (REIN) Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma töreninde, santralin kurulması sürecinde Türkiye ile yol haritasını birlikte çizdiklerini söyledi.

Nükleer enerjinin dünya enerji tüketimindeki oranının gittikçe arttığına dikkati çeken Zoteeva, her alanda gelişen Türkiye'nin çok güçlü bir enerji kaynağına sahip olmasının önemine değindi.

Akkuyu NGS'de istihdam edilmek üzere Türk öğrencilerin Rusya'da eğitim aldığını hatırlatan Zoteeva, "Biz Türkiye'nin sürekli ve çok fazla enerji ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'yi nükleer enerji konusunda destekliyoruz." dedi.

Zoteeva, nükleer teknolojinin tıp ve sanayi gibi alanlara katkı sağlamasının yanında, bölgenin sosyo ekonomik yapısını da güçlendireceğine işaret ederek, "Akkuyu NGS'nin inşa süreci Türk firmalara büyük katkı sağlayacak. Santralin inşaatında Türk yapı sektörüyle çalışacağız." diye konuştu.

"Türk enerji tarihinde yeni bir sayfa"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk da bugün enerji tarihinde yeni bir sayfa açacak olan Türkiye'nin nükleer enerji kullanan seçkin ülkeler sınıfına gireceğini ifade etti.

Santralde son derece özel ve gelişmiş güvenlik tedbirlerinin alınacağını aktaran Galanchuk, "Bu santral teoritik hatalardan, arızalardan, insani hatalardan bile en iyi şekilde korunacak şekilde yapılıyor. Tsunami ve depremlere, teknik kazalara karşı korumaları en üst seviyede olacak. İnsani hatalardan da otomatik olarak korunmuş olacak." dedi.

Galanchuk, kurulu kapasitesi 4 bin 800 megavat olacak Akkuyu NGS'nin 60 yıl işletme süresi bulunacağını ve daha sonra çalışma ömrünün talep halinde uzatılabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin son derece hızlı şekilde büyüdüğünü vurgulayan Galanchuk, "Türk sanayisi, tesisleri, inşaat sektörü, turizmi, tarımı her gün değil, neredeyse her saat gelişiyor. Türkiye'nin sürekli artan bir enerji ihtiyacı var. Türkiye'nin milli nükleer santralinin olması enerji alanında dışa bağımlılığı azaltacak." diye konuştu.

Galanchuk, santral inşaatının bölge ve Türk iş dünyası için önemli olduğunu belirterek, "Akkuyu NGS yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak. Bu yatırım, Türk ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak. Beklentilerimize göre projedeki yatırımların yaklaşık yüzde 40'ında Türk firmalar yer alacak." ifadelerini kullandı.