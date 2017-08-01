Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106690
ALTIN
143.514
DOLAR
3.5224
STERLİN
4.6534
EURO
4.1603
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Rekortmen Rudisha Dünya Şampiyonası'nda yok
Rekortmen Rudisha Dünya Şampiyonası'nda yok
'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin' önerisi
'Süt içemeyenler maden suyu tüketsin'...
Trabzonspor 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
Trabzonspor 50. kuruluş yıl dönümünü...

Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 14,5 arttı

Türkiye'yi, yılın ilk yarısında ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,5 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu.

Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 14,5 arttı

Türkiye'yi, yılın ilk yarısında ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,5 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu.

01 Ağustos 2017 Salı 13:46
0 Okunma
Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 14,5 arttı

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017'nin ilk yarısında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi istatistiklerine yer verildi. 

Buna göre, 2017'de yabancı ziyaretçi sayısı ilk 6 ayda 2016'yı geride bıraktı. Geçen yıla göre, bu yıl ilk 6 ayda yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 14,5, sadece haziran ayında ise yüzde 43,1 artış yaşandı.

Haziran ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3 milyon 486 bin 940 kişiye ulaştı. Ocak-Haziran 2017 döneminde yabancı ziyaretçi sayısı 12 milyon 249 bin 449 oldu.

En çok Ruslar ve Almanlar geldi
Ocak-Haziran 2017 döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 1 milyon 692 bin 103 kişiyle Rusya ilk sırayı aldı. Almanya 1 milyon 246 bin 744 kişiyle ikinci, Gürcistan ise 1 milyon 73 bin 271 kişiyle üçüncü oldu.

Haziranda ise Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 21,90 artarak 763 bin 727'ye ulaştı. Rusya, bu oranla da ilk sıraya yerleşirken, ikinci sırada 383 bin 172 ziyaretçiyle Almanya, üçüncü sırada da 232 bin 471 ziyaretçiyle İran yer aldı.

Türkiye'ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ilk üçe İstanbul, Antalya ve Edirne yerleşti. İstanbul'u 4 milyon 389 bin 819 turist ziyaret ederken, Antalya'ya 3 milyon 273 bin 91, Edirne'ye de 1 milyon 191 bin 799 turist geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArtışTuristTürkiyeönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kale Endüstri Holding'e Yeni Pazarlama Direktörü
Kale Endüstri Holding'e Yeni Pazarlama Direktörü
Temmuzda ihracat arttı
Temmuzda ihracat arttı
Tatil rezervasyonlarında 'bayram' hareketliliği
Tatil rezervasyonlarında 'bayram' hareketliliği
KOBİ'lere kredi desteği 500 milyar liraya dayandı
KOBİ'lere kredi desteği 500 milyar liraya dayandı
Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yapılandırma MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son gün
Yapılandırma MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son gün
Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
Türkiye'nin turizm geliri yüzde 8,7 arttı
Türkiye'nin turizm geliri yüzde 8,7 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ