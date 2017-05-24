Türkiye'ye 4 ayda 10 milyona yakın giriş yapıldı

ANKARA - Türkiye'ye yılın 4 ayında yolcu girişi sayısı 9 milyon 865 bin 612 oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-nisan döneminde yolcuların Türkiye'ye giriş ve çıkış sayısı 19 milyon 516 bin 628 olarak hesaplandı. Yolcular, bu dönemde en çok havayolunu tercih etti. Hava kapılarından yapılan giriş ve çıkış sayısı 13 milyon 95 bin 861 oldu. Söz konusu rakam karayolları kapılarında 6 milyon 107 bin 314, deniz kapılarında 308 bin 641, demiryolu kapılarında 4 bin 812 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde Türkiye'ye yolcu girişi sayısı 9 milyon 865 bin 612 oldu. Bu dönemde ülkeden yolcu çıkışı 9 milyon 651 bin 16 kişi olarak belirlendi.

Bu dönemde ülkeye araçla yapılan giriş sayısı 1 milyon 144 bin 95 oldu. Ülkeden araçla yapılan çıkış sayısı da 1 milyon 156 bin 676 olarak hesaplandı.