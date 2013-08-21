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Türkiye, yarım milyar dolarlık çorap ihraç etti

Bu yılın ilk yarısında Türkiye, 493,2 milyon dolar çorap ihracatı gerçekleştirdi

Türkiye, yarım milyar dolarlık çorap ihraç etti

Bu yılın ilk yarısında Türkiye, 493,2 milyon dolar çorap ihracatı gerçekleştirdi

21 Ağustos 2013 Çarşamba 10:35
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Türkiye, yarım milyar dolarlık çorap ihraç etti

Türkiye, çorap ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artışla 493,2 milyon dolara yükseltti.
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin (İTKİB) hazırladığı "Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sekörü" raporundan derlenen bilgiye göre, Türkiye'de, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracat yapan firmalar, ocak-haziran döneminde çorap ihracat performansını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,2 arttırarak, 493,2 milyon dolara yükseltti.
Türkiye'nin çorap ihracatı, "örme konfeksiyon" sektörünün yüzde 11,1'ini kapsarken, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 10,2 olarak gerçekleşmişti.
Bu yılın ilk 6 ayında çorap ihracatı yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda yer aldı.
İngiltere'ye 119 milyon 87 bin 783 dolar, Almanya'ya 96 milyon 986 bin 41 dolar, Fransa'ya 52 milyon 172 bin 864 dolar, İspanya'ya 34 milyon 55 bin 57 dolar ve Hollanda'ya 24 milyon 741 bin 582 dolar ihracat yapıldı.
Türkiye'nin, en fazla çorap ihracatı gerçekleştirdiği 20 ülke arasında, ihracatını en fazla arttırdığı ülke yüzde 72,4'le Suudi Arabistan oldu.


AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 10:36
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