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Türkiye Varlık Fonuna düzenleme

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Varlık Fonuna ilişkin düzenleme yapıldı.

Türkiye Varlık Fonuna düzenleme

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Varlık Fonuna ilişkin düzenleme yapıldı.

24 Aralık 2017 Pazar 18:44
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Türkiye Varlık Fonuna düzenleme
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İSTANBUL - OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa ek maddeler getirildi.

Ek maddelerde Türkiye Varlık Fonu ile savunma ve güvenlik hizmetleri sektörlerine ilişkin olarak şu hükümlere yer verildi:

"28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 4- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim şirketi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmasına karar verilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olmak kaydıyla 6741 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ve sair mevzuat çerçevesinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ve/veya Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonuna ait olmak kaydıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantisi hususlarında bu Kanunda düzenlenen hükümlerin uygulanmasına Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu madde uyarınca verilen dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme garantileri kapsamında doğacak Hazine alacakları hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

EK MADDE 5- Savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleri ile sınırlı olmak üzere nihai kullanıcısının genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden olması durumunda projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlar bu Kanunun 8'inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hükümlere tabi olmaksızın dış imkan sağlayabilir."

AA

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Varlık FonuÖnce Vatan Gazetesi
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