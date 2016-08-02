Türkiye Varlık Fonu kuruluyor

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kurulacak.

Şirket, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ticaret siciline resen tescil olunacak.

Borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ihraççı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, tüm tahsisli Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek.

Fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve diğer yatırım araçları işlemleri de şirket tarafından Fon adına yapılacak.

Türk Ticaret Kanunu'na tabi olmaksızın paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, organlar, komiteler, bunların oluşumu, görev yetki ve sorumlulukları, hesapları ve karlarının dağıtımının yer aldığı esas sözleşmesi doğrudan tescil ve ilan edilecek.

Kuruluş sermayesi 50 milyon lira

Şirketin 50 milyon ira olan kuruluş sermayesi, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanacak.

Şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu kurulacak. Ayrıca gerek görülmesi halinde, Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar kurulabilecek.

Tasarıyla, Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları da belirleniyor.

Bağımsız denetçiler denetleyecek

Şirketin ve Türkiye Varlık Fonu'nun finansal tabloları, bağımsız denetçi tarafından denetlenecek.

Şirket, Türkiye Varlık Fonu ve bu düzenleme çerçevesinde kurulacak veya pay sahibi olunacak diğer şirket ve fonların denetimi Sayıştay Kanunu'na tabi olmayacak.

Tasarıyla Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı güvence altına alınıyor. Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı, şirketin mal varlığından ayrılıyor. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı ile şirketin yönettiği varlık ve haklar, şirketin mal varlığından ayrı olacak.

Türkiye Varlık Fonu'nun mal varlığı, fon hesabına olması şartıyla Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemeyecek ve rehin edilemeyecek, başka bir amaçla tasarruf edilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak ve iflas masasına dahil edilemeyecek.