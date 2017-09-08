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Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Bostan'ın görevinden alınarak, yerine vekaleten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın atandığı öğrenildi.

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Bostan'ın görevinden alınarak, yerine vekaleten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın atandığı öğrenildi.

08 Eylül 2017 Cuma 12:05
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Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı

İSTANBUL

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevinden alındığı, yerine vekaleten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın atandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan görevinden alındı.

Bostan'ın yerine, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Karadağ'ın vekaleten atandığı öğrenildi.

Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu, önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, katılım finansmanına uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak, stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Ağustos 2016'da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu, Mehmet Bostan, Himmet Karadağ, Kerem Alkin, Yiğit Bulut ve Oral Erdoğan'dan oluşuyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık Fonu BaşkanıMehmet BostanGörev
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